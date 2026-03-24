Exige Colosio dejar de lucrar con magnicidio de su padre; pide dar carpetazo al caso

Luis Donaldo Colosio Riojas Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de MC, durante la sesión ordinaria de este martes en el Senado de la República. (Daniel Augusto)

A 32 años del magnicidio, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, exigió un “carpetazo” definitivo al asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues acusó que a tres décadas de ese crimen, no se ha hecho justicia y el tema solo se utiliza con fines políticos.

En este sentido, pidió frenar lo que calificó como una “perversidad política” y permitir que el país cierre este capítulo: “Dejen de lucrar con el caso Colosio políticamente y permitan que México sane”, demandó

Acusó que distintos actores han utilizado el caso, incluyendo al actual gobierno, como parte de estrategias de “golpeteo político”.

El legislador subrayó que el país debe mirar hacia adelante y evitar que hechos similares se repitan, en lugar de intentar resolver un crimen ocurrido hace más de tres décadas.

Sobre las teorías recientes —como la del presunto segundo tirador—, aseguró que no aportan nada nuevo y sólo reavivan el caso con fines políticos: “No están descubriendo nada nuevo. No nos quieran ver la cara de tontos a los mexicanos”.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara la posibilidad de otorgar el indulto a Mario Aburto Martínez, al argumentar que se trata de un crimen de Estado, el legislador prefirió abstenerse de una postura.

“Nada, que Dios la bendiga”, estableció

El senador reiteró que la presidenta tiene la facultad legal para otorgar el indulto a Aburto, pero insistió en que lo que falta es voluntad política:

El problema –agregó-no es jurídico, sino político y fustigó que ningún presidente en las últimas tres décadas ha tenido disposición real para resolver el caso.

Criticó que el expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio se reactive constantemente sin resultados concretos.

“A cada año se sigue reabriendo el expediente, se siguen sacando temas que no llevan a ningún lado, que no hacen justicia, pero que se aprovechan en cada coyuntura políticamente”, acusó.

Aunque aclaró que no se trata de un caso cerrado en términos formales, Colosio Riojas insistió en que, en los hechos, no habrá justicia después de tanto tiempo, por lo que urgió a poner fin a la discusión pública:

“No, por supuesto que no es un caso cerrado, pero al final del día no se va a cerrar con respuestas ni con justicia, entonces pues ya denle un carpetazo al tema y permitan que México sane y que avancemos y que veamos al futuro. Y como lo dije muchas otras veces, busquemos que hoy no suceda lo que sucedió hace 30 años”, declaró.

Colosio Riojas también reveló que, en el plano personal, ya perdonó a Mario Aburto desde hace años:

“A mí se me hizo justicia el día que nacieron mis hijos”.