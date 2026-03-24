Impulsarán durante el mundial productos y servicios reconocidos en el país mediante la campaña “Lo hecho en México siempre gana”

Lanzan la campaña “Lo hecho en México siempre gana”

Se anunció el lanzamiento de la campaña “Lo hecho en México siempre gana”, una iniciativa que promoverá, antes y durante la justa mundialista, a productos y servicios de empresas nacionales o internacionales con operación y trayectoria reconocida en el país.

La campaña es un esfuerzo emprendido por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) junto a 27 empresas de diversos sectores e industrias, con el objetivo de inducir al consumo de bienes fabricados en el país como una herramienta para proteger empleos y alentar el consumo de productos manufacturados localmente.

Al presentar la campaña, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recordó que cerca de cinco mil empresas cuentan ya con el sello Hecho en México, el cual distingue la calidad de los productos fabricados por manos mexicanas, al tiempo que celebró la iniciativa de múltiples empresas para unirse bajo la causa común de impulsar a nuestro país. El funcionario reconoció la contribución del CCE y la FMF para la concreción del proyecto.

En su intervención la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dijo que México es modelo a nivel mundial. “En ningún otro lugar se reúnen tantas empresas que muestran la grandeza de nuestro país, porque no sólo es economía, sino es talento mexicano, es dar a conocer la grandeza turística de México, su historia, y lo hacen a través de cada uno de ustedes, de sus productos”.

Por su parte, el presidente del CCE, José Medina Mora, señaló que “desde el sector empresarial respaldamos esta iniciativa porque reconoce el talento productivo del país y fortalece nuestras cadenas de valor. “Lo hecho en México siempre gana” conecta el orgullo nacional con la capacidad productiva del país. El mensaje es claro: cuando elegimos, respaldamos y fortalecemos lo hecho en México —en la industria, la innovación o el talento— gana México y ganamos todos, porque ese avance se traduce en más oportunidades, empleo y bienestar para toda la sociedad”.

La Secretaría de Economía indicó que la campaña será financiada por recursos privados con respaldo y acompañamiento de la dependencia, para expedir los certificados para el uso del sello “Hecho en México”.

Las marcas participantes en la campaña son: Alpura, Amazon, Atún Dolores, Banamex, Bimbo, Boing, Cemex, Clip, Coca-Cola, Danone, Farmacias del Ahorro, Jumex, Grupo Modelo, Kio, Lala, Liverpool, Mabe, Mexicana de Aviación, Oxxo, Plata Card, Regio, Sabritas, Suerox, Taurus México, Ternium, Tuny, y Viva. El Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, respaldó en el desarrollo de la campaña.