Inauguran Jardín de Lluvia en Coapa para mitigar inundaciones y recuperar agua

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró el Jardín de Lluvia “Coapan”, una obra ubicada en la zona de Santa Úrsula Coapa que busca reducir las inundaciones y aprovechar el agua de lluvia en beneficio de miles de habitantes.

Durante el evento, la mandataria destacó que este proyecto representa un cambio en la forma en que se gestiona el agua en la capital. Señaló que el nuevo modelo se basa en la captación, infiltración y recuperación del líquido para enfrentar dos problemas importantes: la escasez y las inundaciones.

El Jardín de Lluvia forma parte de una estrategia integral impulsada por el gobierno capitalino para mejorar el equilibrio hídrico de la ciudad. A través de este sistema, el agua de lluvia que antes se desperdiciaba en el drenaje ahora será captada y filtrada hacia el subsuelo, lo que contribuirá a la recarga de los mantos acuíferos.

De acuerdo con las autoridades, esta obra tuvo una inversión aproximada de 22 millones de pesos y beneficiará a más de 40 mil personas que habitan en colonias cercanas al Estadio Ciudad de México. Además, se estima que el sistema permitirá infiltrar más de 10 millones de litros de agua de lluvia en la zona, sumando distintas intervenciones hidráulicas.

En términos técnicos, el jardín tiene la capacidad de captar agua pluvial que es arrastrada por vialidades cercanas, filtrarla y conducirla mediante diferentes niveles hacia el subsuelo. Este proceso también incluye mecanismos para separar residuos como basura, aceites o sedimentos, lo que mejora la calidad del agua infiltrada.

Durante su mensaje, Brugada Molina subrayó que este tipo de infraestructura verde no solo ayuda a evitar encharcamientos e inundaciones, sino que también contribuye a enfrentar los efectos del cambio climático en la ciudad. En ese sentido, destacó que el objetivo es evitar que millones de litros de agua terminen en el drenaje y, en cambio, se aprovechen de manera sustentable.

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, explicó que el Jardín de Lluvia “Coapan” es uno de los sistemas más grandes de su tipo en el país, ya que combina captación, regulación e infiltración del agua en un solo espacio. Asimismo, detalló que el proyecto forma parte de un programa más amplio que contempla la construcción de otros puntos similares en la ciudad.

Además de esta obra, el gobierno capitalino informó que se han realizado acciones complementarias en la zona, como la rehabilitación de pozos, lo que ha permitido incrementar el suministro de agua potable en millones de litros diarios.

Finalmente, autoridades señalaron que este tipo de proyectos buscan cambiar la relación entre la ciudad y el agua, promoviendo soluciones sustentables que beneficien tanto al medio ambiente como a la población. Con ello, se espera mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir los riesgos asociados a las lluvias en la capital del país.