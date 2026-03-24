La madre buscadora Ceci Flores localiza los restos de su hijo: “encontré a mi niño” Ceci Flores, madre buscadora, dio a conocer que encontró los restos de uno de sus hijos desaparecidos; ¡Vamos a casa, hijo! compartió en sus redes sociales (@CeciPatriciaF)

Durante la tarde de este martes 24 de marzo, Ceci Flores, madre buscadora, dio a conocer que encontró los restos de uno de sus hijos desaparecidos.

De acuerdo con lo publicado por la activista Ceci Flores, presidenta fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, el hallazgo de los restos se dio en Hermosillo, Sonora, sobre la carretera 26 en el kilómetro 46.

“Yo no creo que ninguna madre merezca recoger solamente huesos de su hijo. Abrazar solamente huesos, recoger solamente huesos dispersos en todo este lugar.” Fue parte de lo mencionado por Ceci Flores.

En el video se le muestra a Ceci Flores abrazando un hueso en un terreno desierto, con unos guantes y una gorra cubriéndola del sol.

De acuerdo con lo publicado por Ceci Flores en la red social X, los restos hallados podrían tratarse de su hijo Marco Antonio Flores, desaparecido en 2019, aunque señaló que falta esperar una prueba de ADN para confirmar la identidad de los restos óseos.

“Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara, porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas (...) Abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron.”

¿Quién es el hijo encontrado de Ceci Flores, madre buscadora?

Según lo indicado por Ceci Flores, los restos encontrados esta tarde podrían corresponder al cuerpo de su hijo Marco Antonio Flores, quien desapareció en 2019 en Sonora después de que un comando armado se lo llevara.

Marco Antonio fue el segundo hijo desaparecido de Ceci Flores, pues en 2015 su otro hijo, Alejandro, también desapareció tras ser secuestrado de camino a su trabajo, y desde entonces no ha podido ser localizado.

Por otra parte, en declaraciones hacia diferentes medios de comunicación, Ceci Flores dio a conocer que la localización de su hijo Marco Antonio fue posible debido al reconocimiento de las prendas que portaba el día de su desaparición.

Asimismo, señaló que fue la Fiscalía quien dio con el lugar donde fueron encontrados los restos con ayuda de la información y herramientas que el colectivo les proporcionó.

De acuerdo con lo compartido por Ceci Flores a estos medios, los restos presentaban heridas por balas, además de que también se encontraron casquillos de bala alrededor del cuerpo.

“Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir, he cumplido mi promesa de encontrarte” finalizó su mensaje en redes sociales Ceci Flores.