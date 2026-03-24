Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio

Ernestina Godoy Ramos EFE/Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

El día de hoy durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras de Pueblo”, encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum se presentó la propuesta de la ley por general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. La cual viene trabajada por parte de la Secretaria de las Mujeres y la Fiscalía General de la Republica, partiendo desde el entendimiento de que el feminicidio no solo debe de ser visto como un delito, sino también como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales de todas las instituciones del estado mexicano. La ley va a ser enviada hoy mismo a la Cámara de senadores.

Cuando se habla de una ley general, esto implica una ley que primero debe de ser aprobada por el congreso, y que después cada estado de la republica debe de aprobarla. “La propuesta es que en un articulo de la constitución se permita que haya una ley general para prevenir, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permitan acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”, explicó la mandataria.

A continuación le dio la palabra a la Fiscal General de la República de México, Ernestina Godoy, quien profundizó en materia de la propuesta de ley. “Desde la Fiscalía General de la Republica reconocemos con plena conciencia que hablar de feminicidios no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatas”, comentó Godoy para después explicar que lo que busca la ley es combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, de forma que exista una colaboración entre las instituciones del estado, los colectivos feministas y las organizaciones de la sociedad civil.

Lo primero que se requiere para poder combatir a la violencia feminicida es una Reforma Constitucional que tiene el objetivo de modificar el inciso “a” de la fracción 21 del articulo 73 de la constitución a efecto de facultar al congreso de la unión para expedir una ley general de la prevención, investigación y sanción del feminicidio. Con la cual se van a establecer las sanciones y su tipo penal para así determinar una serie de acciones que garanticen, desde los distintos niveles de gobierno e instrucciones, el acceso a una vida libre para mujer, niñas y adolescentes.

“Se reconocen nueve razones de genero”, añadió Ernestina Godoy. Entre estos se encuentran: signos de violencia sexual, antecedente de violencias contra la victima, delito motivado por estereotipo o prejuicios y contextos de asimetría de poder. La pena que se está estableciendo considera de 40 a 70 años de prisión y se sanciona la tentativa de con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes. De igual manera, el responsable de feminicidio también perderá derechos sucesorios de propiedad o bienes, perderá la tutela, curatela, guarda y custodia, perderá la patria potestad y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.

Algunos de los 21 agravantes que pueden aumentar la pena en una mitad son: que la victima sea niña, adolescente o persona mayor, que la victima tenga alguna discapacidad, que se cometa el feminicidio enfrente de hijas o hijos y que la victima pertenezca a pueblos originarios.

En caso de feminicidio existe la obligación de investigar con la debida diligencia por lo que la iniciativa también establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deben de ser aplicados por todas las autoridades responsables. Dichos protocolos deben de incorporar a la perspectiva de genero, el análisis del contexto de la violencia, la preservación adecuada de indicios y la coordinación entre las instituciones. Asimismo, la unida de la fiscalía que inicie la investigación, así como el ministerio publico que este adscrito a la misma deben de intervenir en todas las etapas del proceso con el fin de garantizar la contundida procesal y la protección de los derechos de la victima.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, indicó que el feminicidio trasciende a la víctima directa y que por ello la propuesta igualmente tiene el objetivo de asegurar los derechos de las victimas indirectas como las y los hijos de las victimas o cualquier otra persona de su círculo cercano. En está misma idea la ley incluye atención médica y psicológica y la asistencia jurídica gratuita. Mientras que prohíbe que se difundan imágenes de víctimas en medio digitales y propone que se cree una comisión especializada en acompañar la implementación de la ley.

“No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable”, concluyó la presidenta Sheinbaum.