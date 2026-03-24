MC, en contra de llevar a la Presidenta a la boleta por revocación de mandato; “Sheinbaum tiene 70% de aprobación”

CDMX — La bancada de MC en la Cámara de Diputados reprobó que se insista en llevar a la Presidenta a la boleta electoral en junio de 2027 por el ejercicio de revocación de mandato, cuando la jefa del Ejecutivo, “Claudia Sheinbaum, tiene 70% de aprobación”, dijo Ivonne Ortega, coordinadora de los emecistas.

Ortega Pacheco señaló que con el voto en el Senado pues habrá mayoría para aprobar el Plan B, y agregó que se ahonda con este tema a que a la gente cada vez le interese menos la política.

“Hoy nadie está reclamando a su gobierno. Aquí se ha escuchado todas las veces en la tribuna que la Presidenta tiene el 70% de aprobación. Entonces, cómo para qué la vas a meter en la revocación de mandato. Hoy,l en la condición de inestabilidad en el país, hay guerra en el mundo. Tenemos al vecino Trump abriendo frentes por medio mundo y nosotros aquí en la renegociación del Tratado de Comercio, hablando de la revocación de mandato. Seamos serios, no pongamos en riesgo a este país”, dijo la legisladora.

Y fue enfática en señalar que la gente ya está harta de la política, porque lo que les importa, la seguridad, la salud, la condición de vida, su trabajo, cómo viven todas estas condiciones que están pasando en México y que la prioridad hoy pareciera que ese es un tema electoral cuando ni siquiera nadie está pidiendo o solicitando la revocación de mandato, que ese es un derecho, por cierto, de los ciudadanos, no de la autoridad, destacó.