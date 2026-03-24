Pensión IMSS e ISSSTE 2026: fechas de pago para abril

Los beneficiarios de pensiones en México ya cuentan con las fechas oficiales para el pago de abril de 2026 por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, instituciones encargadas de dispersar estos recursos a millones de jubilados.

Fechas de depósito para abril

En el caso del ISSSTE, el pago se realizará el 31 de marzo de 2026, debido a que este organismo acostumbra depositar el último día hábil del mes previo.

Por su parte, el IMSS efectuará el depósito el 1 de abril de 2026, siguiendo su esquema habitual de pagos el primer día de cada mes.

Sin adelantos en el calendario

Para este periodo no se contemplan adelantos extraordinarios, ya que ambas fechas caen en días hábiles, por lo que los depósitos se llevarán a cabo conforme al calendario regular.

Pagos conforme al esquema habitual

Los montos corresponden a la pensión mensual de cada beneficiario, la cual se determina con base en su historial laboral y el régimen bajo el que se pensionaron.

De esta manera, tanto el IMSS como el ISSSTE mantienen sin cambios su calendario de pagos para abril de 2026, brindando certeza a los pensionados sobre la recepción de sus recursos.