Poder Judicial del Edomex distingue a ministra Esquivel por mérito en derecho constitucional

CDMX — Con el Mérito al Derecho Constitucional, la ministra Yasmín Esquivel fue distinguida en una ceremonia que encabezó la gobernadora del Estado de México, la morenista Delfina Gómez al conmemorar el 201 Aniversario del Poder Judicial mexiquense (PJEM), encabezado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Héctor Macedo García.

Para Esquivel Mossa, recibir este galardón en uno de los tribunales de mayor prestigio y tradición institucional del país es un recordatorio de la responsabilidad ética y profesional que conlleva la función jurisdiccional y el ejercicio de la abogacía.

Al asumir esta distinción, Esquivel Mossa refrendó su compromiso de seguir defendiendo la norma suprema, es decir, la Constitución como el pacto social más sagrado de la nación.

Las Preseas del Poder Judicial del Estado de México reconocen -en 10 categorías- a quienes desde el ámbito jurídico y del servicio público, han contribuido de manera ejemplar al fortalecimiento del Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y la consolidación de una justicia más cercana a la sociedad.

La presea “José Domingo Rus” lleva el nombre del jurista miembro de la primera integración del Tribunal mexiquense y posterior Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México.