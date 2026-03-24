Se cae el cielo en México: alerta por lluvias que golpearán más de 20 estados este fin de semana

Clima CDMX y Edomex: temperaturas para el fin de semana Durante este fin de semana se prevén lluvias aisladas para la Ciudad de México y el Estado de México (Pexels)

México está a punto de enfrentar un cambio climático radical en cuestión de días. Tras semanas de calor intenso, un nuevo fenómeno meteorológico amenaza con transformar el panorama, pues lluvias torrenciales, tormentas eléctricas e incluso un descenso brusco de temperaturas podrían impactar a más de 20 estados del país durante el fin de semana del 27 al 29 de marzo.

Lejos de ser un pronóstico común, especialistas advierten sobre un evento que podría sentirse como un auténtico “muro de agua” atravesando gran parte del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima este fin de semana?

El fenómeno detrás de este drástico cambio es el ingreso de un nuevo sistema frontal impulsado por una masa de aire polar, que chocará con el ambiente cálido que ha predominado en el país.

Esta combinación provocará lluvias intensas y generalizadas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y escenso marcado de temperaturas.

Los modelos meteorológicos internacionales como GFS y ECMWF coinciden en que se trata de un evento de gran escala, con impacto en múltiples regiones.

En este sentido, el contraste será uno de los elementos más impactantes. México ha vivido días con temperaturas elevadas, pero en cuestión de horas el escenario cambiará completamente.

De acuerdo con reportes recientes, el país pasará de calor sofocante a condiciones de tormenta severa, lo que podría generar afectaciones importantes en zonas urbanas y rurales.

¿Cuándo comenzarán las lluvias más intensas?

Aunque los primeros efectos podrían sentirse desde el jueves en zonas montañosas, el fenómeno alcanzará su punto más crítico a partir del viernes 27 de marzo. En este sentido, este será el pronóstico para este fin de semana:

Viernes 27: inicio de lluvias intensas

inicio de lluvias intensas Sábado 28: mayor impacto del sistema

mayor impacto del sistema Domingo 29: persistencia de tormentas

Por lo que para quienes tienen actividades al aire libre o viajes programados, la recomendación será tomar las precauciones debidas.

¿Cuáles serán los stados más afectados por el “muro de agua”?

Aunque el sistema impactará gran parte del país, se prevé que más de 20 estados registren lluvias de distinta intensidad, en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, días previos ya han mostrado señales de inestabilidad climática, con tormentas, descargas eléctricas y granizo en regiones como el centro, sur y sureste del país en estados como Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y zonas de Oaxaca e Hidalgo.

Esto refuerza la tendencia de un sistema que viene ganando fuerza.