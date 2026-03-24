Sheinbaum declara que el rechazo del plan B no sería una derrota

Claudia Sheinbaum EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

En su conferencia de prensa " Las mañaneras del Pueblo", la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que desconoce la forma en la que se dieron los avances en la Cámara Alta en donde se dio el debate en relación al plan B; “Nosotros enviamos y el Senado debe votarlo en comisión y después llevarlo al pleno. Son estos dos ejes centrales del plan B, son hasta cierto punto separados”.

Además, la mandataria comentó que en caso de que el plan B sea rechazado, ella no lo ve como una derrota, en su lugar si las cosas se llegan a dar de dicha forma, esto va a funcionar como una manera de evidenciar a los congresistas que se posicionan en contra de la reducción de los privilegios que solo benefician a una minoría.

La presidenta mexicana enfatizó en que la nueva propuesta tiene dos objetivos principales: el primero es disminuir los privilegios y la segunda es buscar la posibilidad de que la revocación de mandato se pueda realizar al mismo tiempo que la elección intermedia que tendrá lugar el próximo año.

Como ejemplo de los privilegios ya mencionados, Sheinbaum dijo que no hay razón por la que un consejero del Instituto Nacional Electoral o un diputado local gane más que la presidenta de la República, ya que así es como lo está establecido en la Constitución.

Asimismo, se le preguntó a la presidenta si tiene considerada la implementación de un plan C en caso de que el plan B no sea aprobado, ante esto Sheinbaum respondió que dicha acción no se encuentra entre sus planes y añadió que en cuanto a las diferencias que fueron planteadas por el PT, : “Tienen derecho a tener diferencias, nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta, pero también la gente ve cómo votan, todos. Pero no es el PT, es el PRI, el PAN, es Movimiento Ciudadano. ¿Se van a oponer a que se acaben los privilegios de los consejeros electorales? ¡A ver, vamos a ver!”.

De igual manera, la reforma busca que al disminuir la cantidad de dinero que recibe un servidor público, eso va directo a la gente lo que tiene la capacidad de ser invertido para la construcción de un cablebús o más obras de agua. “A veces se requiere un pozo que cuesta 10 o 20 millones de pesos, imagínense cuántos pozos se podrían hacer con 4 mil millones de pesos. Entonces, disminuir privilegios para dedicar ese recurso a la gente, porque son los de los impuestos de la gente. Eso es lo principal del plan B”.