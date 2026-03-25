Autoriza Senado ingreso de soldados de EE.UU para capacitar en desactivación de artefactos explosivos rumbo al Mundial

Soldados de EU capacitarán a elementos mexicanos durante 36 días en territorio nacional a partir del 1 de abril próximo

Con la abstención de Movimiento Ciudadano, el pleno del Senado autorizó el ingreso a territorio nacional de una delegación de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a fin de que capaciten a elementos mexicanos de cara a la seguridad que se desplegará en el Mundial de Futbol que se realizará en nuestro país.

Con ello se permitió la entrada del personal militar extranjero con armamento y equipamiento especializado, a bordo de una aeronave tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense.

La delegación estará integrada por cuatro elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército; 23 integrantes del Equipo 8 Navy SEAL; dos técnicos especializados en desactivación de artefactos explosivos de la Armada; y seis elementos de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos.

El presidente de la comisión de Marina del Senado, el morenista, Carlos Lomelí explicó que los elementos estadounidenses instruirán a agentes mexicanos en materia de capacidad de reacción y el manejo de una situación de crisis.

Detalló que los elementos de las Fuerzas Armadas norteamericanas estarán en territorio nacional por 36 días y tendrán a su cargo impartir el adiestramiento a las tropas mexicanas.

Los senadores avalaron que los militares estadounidenses participen en el Evento SOF 32 denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026 en nuestro país.

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el jueves 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca donde la selección de futbol de México enfrentará a similar de Sudáfrica en el partido inaugural.

México albergará un total de 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuidos entre tres sedes.

El Estadio Azteca (CDMX) recibirá cinco juegos, mientras que el Estadio BBVA (Monterrey) y el Estadio Akron (Guadalajara) albergarán cuatro cada uno, iniciando con el partido inaugural el 11 de junio.

El Senado también solicitó a la titular del Ejecutivo federal que instruya al titular de la Secretaría de Marina para que, una vez concluido el ejercicio, remita a esta soberanía un informe sobre los resultados en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

El evento de adiestramiento está dirigido específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026), así como para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026, para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.