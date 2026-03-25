Avanza permiso en Senado para militares de EE.UU que capacitarán a elementos mexicanos rumbo al Mundial de Futbol

Soldados estadounidenses llegarán al país para capacitar a agentes mexicanos en escenarios de crisis rumbo al mundial de Futbol de junio próximo (La Crónica de Hoy)

La comisión de Marina del Senado aprobó la solicitud de autorización de la presidenta Sheinbaum para que se permita el ingreso a territorio nacional a treinta y cinco elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a fin de que capaciten a elementos mexicanos de cara a la seguridad que se desplegará en el Mundial de Futbol que se realizará en nuestro país.

Por unanimidad, de 12 votos a favor, los senadores avalaron que los militares estadounidenses participen en el Evento SOF 32 denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026 en nuestro país.

El presidente de la comisión de Marina del Senado, el morenista, Carlos Lomelí explicó que los elementos estadounidenses instruirán a agentes mexicanos en materia de capacidad de reacción y el manejo de una situación de crisis.

Detalló que los elementos de las Fuerzas Armadas norteamericanas estarán en territorio nacional por 36 días y tendrán a su cargo impartir el adiestramiento a las tropas mexicanas.

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el jueves 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca donde la selección de futbol de México enfrentará a similar de Sudáfrica en el partido inaugural.

México albergará un total de 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuidos entre tres sedes.

El Estadio Azteca (CDMX) recibirá cinco juegos, mientras que el Estadio BBVA (Monterrey) y el Estadio Akron (Guadalajara) albergarán cuatro cada uno, iniciando con el partido inaugural el 11 de junio.

La delegación de los elementos de las Fuerzas Armadas de ese país asistirá con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de transporte tipo “Hércules C-130”, perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

El evento de adiestramiento está dirigido específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026), así como para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026, para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.

En entrevista con medios de comunicación, el senador Carlos Lomelí explicó que es muy importante que este tipo de adiestramiento se realicen en México para poder garantizar la seguridad y tranquilidad de los visitantes, tanto nacionales como internacionales, donde se llevará a cabo el Mundial, particularmente en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y en Monterrey, Nuevo León.