¿Cómo gasta en ocio deportivo el mexicano antes del Mundial?

Ocio Deportivo MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Durante uno de los partidos de México en Qatar 2022, las tiendas de conveniencia en la CDMX agotaron la cerveza antes del medio tiempo. Nadie lo planeó. Tres años después, ese mismo aficionado ya tiene la cerveza en el refri desde el jueves, el streaming contratado desde enero y el sillón decidido desde febrero.

Con la Copa del Mundo 2026, el gasto alrededor del deporte se ha profesionalizado. Este artículo desglosa cómo se ve ese cambio en el presupuesto real de los hogares mexicanos.

Ver el partido desde casa tiene su propio costo

Ver un partido desde casa tiene su propio costo. Streaming, comida, bebidas y el pedido a domicilio antes del silbatazo forman una cadena de gastos que pocos contabilizan juntos. Opciones como ViX Premium, por ejemplo, ofrecen los 104 partidos del torneo por 499 pesos en pago único.

Lo que cambió no es el monto, sino la decisión. Los bares proyectan un crecimiento menor al 1% en 2026 pese al Mundial, según El Economista.mx. Muchos aficionados eligen el sillón de casa porque les permite presupuestar el gasto con certeza.

Tres capas del mismo presupuesto de ocio

Para el aficionado de entre 30 y 45 años, el gasto de un domingo de partido no termina en el streaming ni en el pedido a domicilio. Las apuestas deportivas en línea se sumaron al mismo bloque de ocio. El mercado mexicano proyecta casi mil millones de dólares para 2026, según Statista. El entretenimiento alrededor del deporte dejó de ser un gasto ocasional para convertirse en una industria estable. Este crecimiento, además, está impulsado por una penetración de internet del 78,6 %, según el INEGI.

Plataformas como Winner.mx, por ejemplo, concentran esa actividad en un solo entorno. El usuario sigue el partido y gestiona sus apuestas sin alternar aplicaciones. Lo que antes requería varios pasos ahora ocurre en una sola pantalla.

Lo que cuesta ir al estadio en 2026

Según estimaciones de medios como LuzNoticias.mx, asistir a un partido en CDMX, Guadalajara o Monterrey puede costar entre 41,000 y 340,000 pesos por persona. Las tarifas hoteleras en zonas cercanas a los estadios proyectan aumentos de hasta 300 % durante los días de partido, según reportes del sector hotelero.

Los costos básicos de la experiencia presencial podrían verse así:

• boleto desde 4,000 hasta 73,000 pesos según la fase y el tipo de paquete

• transporte aéreo entre sedes de 6,000 a 12,000 pesos por trayecto en rutas comunes hacia las ciudades sede

• hospedaje de 5,000 a 10,000 pesos por noche en zonas cercanas a los estadios durante las fechas del torneo

Para muchos aficionados, el Mundial seguirá siendo un espectáculo global… pero visto desde el sillón de casa.

El presupuesto se movió antes del primer partido

El gasto en ocio deportivo ante el Mundial 2026 ya ocurrió en parte. Cuando alguien renovó la pantalla en enero, cuando comparó paquetes de streaming en febrero o cuando decidió si el sillón tendría que ser suficiente.

Esas decisiones, sumadas en millones de hogares, muestran que la economía doméstica se anticipó al torneo.