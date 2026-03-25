Con sartenazos y reproches contra magistrados que cobran jubilación y sueldo por $350 mil, Morena pone entre la pared a oposición y avalan eliminar “pensiones doradas”

CDMX — En medio del debate en el pleno de la Cámara de Diputados, trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lloraron porque sus pensiones quedarán disminuidas en la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, que advirtió que hay quienes “cobran hasta un millón de pesos”, y cuya propuesta fue aprobada este “miércoles negro” para cientos de pensionados. La oposición del PRI y MC votó en favor de excesos, pero puntuales en decir no a la retroactividad.

El artículo 127 de la Constitución fue reformado en lo general, debate tras lo cual se presentaron al menos 120 reservas, también de la oposición.

Desde antes del mediodía, trabajadores pensionados, mujeres y hombres, arribaron a la Cámara de Diputados, y con sartenazos y consignas en las que exigieron “¡Claro Estado de derecho!” “¡Claro Estado de derecho!” “¡Claro Estado de derecho!”, doblaron al personal de resguardo y unos cuantos ingresaron en el Palacio Legislativo. Inútilmente el esfuerzo y lágrimas que no eran de cocodrilo: “Con nuestras pensiones pagamos escuelas, educación para nuestros hijos, nietos, pero, ¿y qué harán los adultos mayores”, dijo Judith, trabajadora que llegó a un cargo de nivel directivo en la CFE.

“No llegamos a los cargos porque sí, llegamos desde abajo, y con esfuerzo ascendimos”, dijo entre el ruido de los sartenazos, que apagaron su voz entrecortada. La cuita se ahondó.

El personal de resguardo es más débil que el pleno camaral del que Morena y sus aliados se apoderaron desde 2018, casi no hay reforma que sea difícil de vencer en contra. Ellos siempre vencen en favor del Ejecutivo.

En el PT, el Partido de los Trabajadores, se dijeron a favor de la eliminación pensiones de privilegios. Sin embargo, Ricardo Mejía Berdeja dejó en claro que él y su compañera de Chihuahua, Lilia Aguilar, no estaban de acuerdo en que “paguen justos por pecadores”, porque sí hay “muchos bribones”.

Mejía Berdeja presentó una reserva a un artículo transitorio, para que se revisen minuciosamente los casos de los pensionados. Y destacó que las grandes víctimas no pueden ser las y los maestros, por quienes pidió que su pensión se tome en cuenta en el salario mínimo y no en UMAS, que, por cierto, es una medida jurídica para el “Distrito Federal”, no para la Ciudad de México, con el absurdo de “la omisión legislativa” que se colocó en la primera Constitución de la capital del país.

El pasado 9 de marzo, el Senado aprobó esta reforma de la iniciativa de Sheinbaum Pardo, que un día suma sonoros aplausos y al otro día ella misma se los apaga con sus propuestas, según voces que en general le respaldan. La Cámara alta avaló la propuesta contra pensiones doradas.

“Si lo que se quiere es que el tope sea de alrededor de 70 mil pesos, entonces se puede fijar en 20 UMAS, pero hacerlo en función del salario presidencial es absurdo”, afirmó Ricardo Anaya, líder los senadores panistas. (https://www.cronica.com.mx/nacional/2026/03/09/adios-a-pensiones-doradas-perfilan-aprobarla-este-miercoles-en-senado/)

El PRI y MC en Cámara de Diputados replicaron a su partido en el Senado: “La bancada del PRI votará a favor de la reforma, al considerar que las pensiones millonarias no son justificables.

Los emecistas de San Lázaro y de la Cámara alta coincidieron que esta reforma no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones en México.

Morena siguió avante, y el diputado morenista Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, salió al paso de las lágrimas de los afectados: “La reforma en materia de pensiones y jubilaciones no se va a aplicar retroactivamente. Además, se enfoca en las y los trabajadores de confianza de empresas paraestatales”. Eso a quién consuela.

El michoacano precisó que la reforma se enfoca exclusivamente en “paraestatales; es para ajustar que ya no vuelva a haber ese tipo de abusos”. Insistió en que la iniciativa contemple retroactividad en perjuicio de los actuales pensionados.

“Hay pensiones de 400 mil pesos, no solamente la del millón, hay casos de 400 mil, de 300 mil, y creo que eso es lo que se busca con esta reforma, ajustar para que no sean tan exageradas las pensiones”. En su caso, la pensión que recibe del Seguro Social “es de 26 mil pesos; hay mucha diferencia”.

Pero nada dijo de la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, la queretana que está jubilada y en total tiene un ingreso de aproximadamente 350 mil pesos mensuales, acusó una diputada de la oposición. En ese nicho de privilegios de la 4T también expusieron que Arturo Zaldívar goza de un haber de retiro como ministro de la Corte, cargo del que se separó “sin causa grave”.

Leonel Godoy remarcó que el objetivo es evitar futuros excesos y mantener el equilibrio al ajustar el monto a “70 mil pesos mensuales”.