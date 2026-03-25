Conagua realiza la clausura de pozos ilegales en Oaxaca

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementó dos operativos de cateo en domicilios señalados por la venta irregular de agua en pipas; en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Agencia Federal de Investigación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, la dependencia intervino dos inmuebles donde se operaban pozos sin títulos de concesión.

Como parte de la estrategia nacional para combatir la extracción ilícita de recursos hídricos y garantizar la seguridad hídrica del país, se clausuró un pozo profundo con infraestructura de explotación comercial y se aseguraron dos carros tanque utilizados para la trasportación de agua en San Sebastián Tutla.

El segundo fue ubicado en Santa Lucía del Camino, se inhabilitaron dos pozos y una cisterna, quedando bajo resguardo federal.

Estos operativos son el resultado directo de visitas de verificación realizadas por los inspectores de la Conagua, con base en denuncias presentadas por la ciudadanía, quienes informaron de presuntas anomalías en la comercialización de agua.

Una vez realizados los aseguramientos y las clausuras, Conagua inició los procedimientos judiciales correspondientes para que la autoridad determine las acciones definitivas conforme a derecho.