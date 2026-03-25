De la Fuente reconoce formación en el Instituto Matías Romero; “ahora está mucho más activo”

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente (Mario Jasso)

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, reconoció la formación que se da en el Instituto Matías Romero, tanto para quienes buscan formación diplomática como para aquellos que no forman parte del Servicio Exterior Mexicano.

Desde la Mañanera del Palacio Nacional, el canciller reconoció al embajador Juan José Bremer como director de la institución, así como su trayectoria.

“El Instituto está ahora quizá mucho más activo que antes, en estos procesos de evaluación y con algunas innovaciones que son importantes. El Instituto es, digamos, la academia de la diplomacia mexicana y está en un proceso de renovación y de actividad”, destacó De la Fuente y expuso las modificaciones “más acorde a la realidad actual”.

“Yo creo que está teniendo una gran actividad, pero puede tener más para evaluaciones de casos específicos. Yo diría que está teniendo un papel muy importante, pero puede tenerlo todavía más en casos más específicos si se requieren”, agregó.