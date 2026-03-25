El gobierno de Puebla mejora la atención médica en el Hospital de la Niñez Poblana

Hospital de la Niñez Poblana

El gobierno de Puebla encabezado por Alejandro Armenta Mier inauguró, con una inversión de más de 56 millones de pesos, la ampliación del Área de Urgencias y la Rehabilitación del Laboratorio del Hospital de la Niñez Poblana. De esta manera dicho espacio se consolida como un referente en la atención pediátrica para la región sur-sureste del país.

Por su parte, la coordinadora de Normatividad y Planeación Médica, Nazarea Herrera Maldonado, se presentó en representación del director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, y destacó que la obra es resultado del compromiso con la salud del gobierno estatal.

Y además, reiteró el respaldo de la Federación para mantener el trabajo conjunto para poder fortalecer el sistema de salud en la entidad. “Cuando se trata de salvar vidas en la niñez, cada minuto cuenta. Y este hospital es un paso firme hacia un sistema más justo, accesible y humano, siempre con trato digno y respetuoso, especialmente para quienes más lo necesitan”, comentó.

Mientras que el secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, enfatizó en la importancia de la coordinación con el IMSS-Bienestar para consolidar el fortalecimiento de los servicios de salud por medio de la ampliación de la constante mejora de la infraestructura.

En su intervención, el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez, señaló que la inauguración representa la materialización de un anhelo el cual después de 33 años, hoy se ve reflejado en el incremento de camas, pasando de 16 a 32 espacios. Además subrayó que la ampliación de urgencias y laboratorio va a permitir que se reduzca la saturación hospitalaria, que se mejore la clasificación y canalización de pacientes y que se optimice la atención en casos críticos.

Entre las otras remodelaciones que tuvieron lugar se encuentran más de 6 mil metros cuadrados que van a ser destinados a urgencias, laboratorio, un consultorio de valoración y áreas complementarias. Esta obra permite que se les garantice servicios oportunos, con calidad diagnóstica y equipamiento de primer nivel a las niñas y los niños de Pueblas y de las entidades vecinas.

Por otro lado, el fortalecimiento tiene contemplado 32 nuevos espacios clínicos, entre ellos 12 camas de observación, ocho de aislamiento, seis áreas de choque, así como servicios de inhaloterapia, rehidratación y terapia intermedia pediátrica.

Asimismo, la doctora Berenice Trejo, coordinadora del Centro de Salud de San Baltasar Tetela, resaltó la mejora integral en la calidad del servicio y la jefa de urgencias, Laura Sánchez González, señaló que gracias a la incorporación de tecnología de primer nivel, se va a poder brindarle una atención más eficiente, digna y humana para la niñez poblana.

Autoridades del IMSS-Bienestar destacaron que este hospital, con 32 especialidades médicas, atiende a población de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tlaxcala, consolidándose como un referente regional que impacta a más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes.