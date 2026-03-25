Gobierno de México refuerza acciones para la eliminación de hidrocarburos en el Golfo de México

Eliminación de hidrocarburos en el Golfo de México

Autoridades de la republica encargadas de realizar trabajos en contra de la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México, informan que se continúan ejecutando acciones integrales para atender la presencia detectada en zonas costeras de Veracruz y Tabasco.

Los trabajos realizados por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se desarrollan bajo cinco ejes prioritarios:

1. Limpieza y saneamiento de playas y zonas costeras: Se realizan brigadas interinstitucionales permanentes de recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas.

Con esta estrategia se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral y confinar la dispersión del contaminante en puntos estratégicos, evitando su propagación hacia ecosistemas sensibles.

2. Atención y apoyo a comunidades pesqueras: Pemex mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores afectados, y ha brindando acompañamiento técnico, además de esquemas de apoyo para mitigar las afectaciones económicas derivadas de la contingencia con un monto de más de 35 millones de pesos, en las siguientes acciones:

Apoyo al municipio de Pajapan mediante el suministro de 100 mil litros de combustible, 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos.

A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) se invertirá un monto de 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca.

Desde el 17 de marzo opera la Unidad Médica Móvil de Pemex para brindar servicios de salud en los municipios afectados.

Además Pemex ha implementado un esquema de contratación temporal a pobladores de las comunidades afectadas para labores de saneamiento.

3. Indagación técnica sobre el origen del hidrocarburo: Se mantiene una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo detectado, a través de imágenes satelitales, desplazamiento de buques en el área con apoyo de drones y de sobrevuelos con aeronaves de la Armada de México.

Es importante señalar que la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG, es claramente falsa al ser una representación gráfica superpuesta SOBRE UN MAPA BASE y no corresponde con imágenes satelitales reales.

4. Supervisión de la ASEA y Profepa

Ambos organismos realizan inspecciones en el área afectada, recorridos terrestres y sobrevuelos de verificación en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el sector hidrocarburos.

ASEA ha llevado a cabo 11 recorridos de supervisión en los municipios de Coatzacoalcos, Pajapan, Antón Lizardo, Boca del Río, Alvarado y Tuxpan, Veracruz.

Asimismo, ha emitido 5 requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos en el Golfo de México para identificar posibles incidentes vinculados con sus actividades que pudieran estar relacionados con el hidrocarburo detectado.

5. Acciones subsecuentes tras la identificación del origen: Una vez determinado el origen del incidente, se procederá conforme al marco legal vigente para deslindar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones administrativas, penales y ambientales correspondientes, que incluyen multas económicas y responsabilidad ambiental.

Asimismo, se continuará implementando medidas de remediación ambiental, apoyo a la restauración de ecosistemas y compensación a los sectores afectados como las comunidades pesqueras.