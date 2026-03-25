INE lanza convocatoria para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la convocatoria para ocupar 333 plazas vacantes en órganos ejecutivos y técnicos en las 32 entidades del país como parte del Concurso Público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

La convocatoria tiene el objetivo de asegurar el adecuado funcionamiento de las actividades sustantivas, por lo que forma parte de las acciones institucionales para garantizar la operación electoral y fortalecer la estructura profesional encargada de organizar los procesos electorales federales y locales, en el marco de las atribuciones constitucionales del Instituto.

El proceso de selección se realizará mediante un esquema basado en el mérito, la igualdad de oportunidades, la paridad de género y procedimientos transparentes, conforme a los principios que rigen el SPEN. La convocatoria está dirigida a la ciudadanía interesada en incorporarse a funciones especializadas en materia electoral, así como al personal de carrera que aspire a ocupar un cargo o puesto de nivel superior al que actualmente desempeña.

La convocatoria se publicará en la página del Instituto del 26 de marzo al 12 de abril, y para consultas podrán comunicarse a INETEL al 800 433 2000 o escribir al correo concurso-ine.spen@ine.mx, en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas (tiempo del centro).