Jalisco acelera el turismo: lanzan “Exploremos al estilo Jalisco” y anuncian Downhill Puerto Vallarta 2026 Jalisco acelera el turismo: lanzan “Exploremos al estilo Jalisco” y anuncian Downhill Puerto Vallarta 2026

Jalisco decidió lanzar una jugada ambiciosa para fortalecer su posicionamiento global. Desde el Palacio de Gobierno, autoridades estatales presentaron “Exploremos al estilo Jalisco”, un programa que busca transformar la manera en que se vive el turismo en la entidad.

La iniciativa, encabezada por la Secretaría de Turismo estatal junto con representantes del sector, tiene un objetivo claro: convertir el turismo en Jalisco en una herramienta de inclusión social, desarrollo económico y orgullo cultural.

El plan no solo está pensado para atraer viajeros internacionales, sino también para acercar las experiencias turísticas a más familias locales, abriendo la puerta a que más personas descubran la riqueza del estado sin que el presupuesto sea un obstáculo.

“Exploremos al estilo Jalisco”: turismo para todas y todos

El programa “Exploremos al estilo Jalisco” busca democratizar el acceso al turismo mediante rutas diseñadas para conectar a las personas con el patrimonio del estado.

Entre sus principales ejes destacan:

Recorridos por Pueblos Mágicos de Jalisco

Visitas a playas icónicas

Experiencias culturales y recreativas

Promoción de la convivencia familiar

Impulso al desarrollo comunitario

Esta estrategia coloca al turismo social en México como una prioridad, promoviendo no solo el viaje, sino también el sentido de pertenencia y la valoración del entorno.

Downhill Puerto Vallarta 2026

Como parte de esta apuesta integral, también se anunció uno de los eventos más llamativos del calendario: el Downhill Puerto Vallarta 2026, que se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo.

El evento promete convertir al destino en una pista urbana de alta velocidad, donde los mejores riders del mundo descenderán por un circuito de 900 metros que atraviesa:

Escalinatas

Callejones

Calles del Centro Histórico

Tramos frente al Malecón y la Bahía de Banderas

Se espera la participación de al menos 40 atletas de más de 12 países, consolidando a Puerto Vallarta turismo deportivo como un referente internacional.

Evento gratuito y de alto impacto

Uno de los puntos más atractivos es que el evento será completamente gratuito, con una proyección de más de 30 mil asistentes.

Además del espectáculo deportivo, el Downhill urbano en México busca posicionarse como una experiencia familiar que combine adrenalina, paisaje y cultura local.

Entre los atletas confirmados destacan figuras como Peter Salido y Ray Fournier, quienes representan el crecimiento del ciclismo extremo en el país.

Jalisco se posiciona como epicentro de eventos internacionales

El anuncio de estas iniciativas no llega solo. Forma parte de una agenda robusta que confirma a Jalisco como uno de los destinos más activos del país en 2026.

Entre los eventos más relevantes se encuentran:

Premios Food & Travel (26 de marzo)

Volvo Fashion Week México en Guadalajara (14 al 17 de abril)

Festival Internacional de Cine de Guadalajara (17 al 25 de abril)

Puerto Vallarta by Ultra Trail Mont-Blanc (16 al 18 de abril)

Downhill Puerto Vallarta (1 al 3 de mayo)

PRIDE Puerto Vallarta (17 al 25 de mayo)

PRIDE Guadalajara (13 de junio)

A esto se suman más de 100 eventos nacionales e internacionales que refuerzan la oferta del estado durante todo el año.

Turismo, inclusión y proyección global

La estrategia presentada deja ver una visión clara: el turismo no solo como industria, sino como un motor de transformación social.

Con “Exploremos al estilo Jalisco”, el estado busca cerrar brechas y generar experiencias accesibles, mientras que eventos como el Downhill Puerto Vallarta 2026 elevan su perfil ante audiencias globales.

La combinación de cultura, deporte e innovación coloca a Jalisco en una posición privilegiada dentro del mapa turístico, listo para atraer tanto a viajeros como a inversionistas.