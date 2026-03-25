La SRE informa que 13 mexicanos han perdido la vida en operativos de ICE

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, anunció durante la conferencia matutitna la lamentable muerte de 13 mexicanos en total, entre 2025 y lo que va de 2026, debido a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el funcionario, cuatro de los incidentes se registraron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, una en Texas, una en Florida, una en Missouri y una más en Illinois.

“Es absolutamente inaceptable para el Gobierno de México, porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE”, señaló el subsecretario.

Las personas de nacionalidad mexicana fallecidas tenían entre 19 y 69 años, cuyas causas de muerte ocurrieron, según presuntamente ya que las investigaciones contunúan, seis por complicaciones médicas, cuatro por suicidio, dos durante operativos realizados por ICE y un caso en un tiroteo en Dallas.

Velasco confirmó que en los 13 casos la cancillería ofreció ayuda para la repatriación de los restos, pero solo ha sido aceptado en cinco casos, pues en los demás las familias han decidido realizar los servicios funerarios en Estados Unidos. Para este fin se han erogado 22 mil 288.34 dólares.

Al respecto, se han presentado dos demandas por parte de las familias de la víctimas, cuatro casos más se encuentran en análisis jurídico preliminar y tres casos en los que se está esperando la decisión de la familia.

De los nueve casos con acciones legales en curso, cinco están recibiendo representación legal por parte de programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y hay cuatro más que optaron por abogados privados.

El subsecretario informó que México mostró su inconformidad ante Washington a través de 14 comunicaciones diplomáticas “manifestando que esto nos parece inaceptable, manifestando nuestra enorme preocupación y rechazo a que esto ocurra de esta manera”.

También, agregó que el Departamento de Estado respondió 12 de ellas y que en todos los casos se abrieron investigaciones por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE.