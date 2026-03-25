SCJN respalda al SAT: municipios no podrán acceder a datos fiscales

Declaración anual de personas 2025 estará disponible todo el mes de abril, anuncia SAT (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un espaldarazo contundente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que el secreto fiscal se mantiene firme… incluso frente a gobiernos municipales.

El fallo no es menor. En términos prácticos, significa que los municipios del país no podrán acceder libremente a información fiscal de contribuyentes, aun cuando la requieran para investigaciones administrativas.

¿Cómo inicio el conflicto?

Todo comenzó con una controversia constitucional impulsada por el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, uno de los más ricos del país.

El ayuntamiento buscaba acceder a información fiscal de un contribuyente para investigar posibles responsabilidades administrativas. Sin embargo, el SAT se negó rotundamente, argumentando que debía proteger el secreto fiscal, establecido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

El caso escaló hasta la Suprema Corte… y ahí se definió el rumbo.

El secreto fiscal sí es constitucional

El máximo tribunal resolvió que el secreto fiscal es plenamente válido y constitucional, reafirmando que el Estado tiene la obligación de proteger la información financiera de los contribuyentes.

En pocas palabras, la confidencialidad no es opciona y es una regla general que no puede romperse “a petición” de autoridades locales.

La Corte dejó claro que los municipios no pueden exigir información fiscal de manera discrecional, incluso si argumentan investigaciones internas.

¿Significa esto que nunca se puede acceder a esos datos?

No exactamente. El fallo también establece que sí existen excepciones, pero bajo condiciones estrictas y procesos legales bien definidos.

Por ejemplo, deben existir mecanismos legales específicos, Además, se requieren convenios de colaboración y la información debe seguir protegida incluso al compartirse.

Es decir, el acceso no está prohibido… pero tampoco es automático ni libre.

¿Qué sucederá a partir de ahora con este fallo?

Luego de la resolución de la SCJN los gobiernos locales tendrán límites claros en investigaciones fiscales, ya que el SAT reforzará su papel como guardián de la información tributaria

Asimismo, se fortalecerá el marco legal del secreto fiscal en México. Sin embargo, aunque en apariencia el SAT proteja lo datos de los contribuyentes, el verdadero impacto se verá en el tiempo, especialmente en casos donde la falta de información pueda frenar investigaciones locales.