Secretarías de Gobernación y del Trabajo firman convenio para impulsar la empeabilidad de migrantes en la frontera sur

Firman Segob y STPS acuerdo para impulsar empleo de personas en movilidad en la frontera sur

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suscribieron un acuerdo de colaboración para establecer mecanismos de coordinación que fortalezcan la inserción laboral de personas en contextos de movilidad en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco.

Como estrategias, se busca impulsar diversos programas como la Bolsa de Trabajo; las Ferias de Empleo; la movilidad laboral de jornaleros agrícolas; la estrategia Abriendo Espacios, y los Talleres para Personas Buscadoras de Empleo, al igual que el uso intensivo del micrositio: “México te Emplea” (https://mexicoteemplea.gob.mx), mediante la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS) y el Servicio Nacional de Empleo (USNE).

Con este acuerdo, firmado en las instalaciones de la USNE, también se impulsará la coordinación con organismos gubernamentales, internacionales, de la sociedad civil y del ámbito académico para fortalecer su incorporación a la red de aliados de la USNE y ampliar el alcance de los servicios de vinculación laboral.

Durante el acto, Claudio Frausto Lara, Titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, señaló que este acuerdo es resultado de un proceso de trabajo interinstitucional iniciado a mediados de 2025.

En su intervención, Antonio Hazael Ruíz Ortega, titular de la CAIMFS, destacó que la colaboración interinstitucional es fundamental para la atención integral de los flujos migratorios, facilitando el acceso de las personas en movilidad a servicios institucionales que garanticen su bienestar y seguridad.

Explicó que para la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur este acuerdo representa un paso firme hacia el fortalecimiento de una política migratoria con enfoque de derechos humanos, inclusión laboral y corresponsabilidad institucional.

En el evento participaron, por parte de la USNE, Erika Uribe Rodríguez, Directora General de Atención a Población en Situación de Movilidad Laboral; Luis Arturo Cortés Rosas, Director General de Operación; y Sandra Leonor Rojas Vásquez, Subdirectora de Promoción a la Participación Ciudadana.

Por parte de la CAIMFS asistieron David Salvador Navarro Villa, Director General de Convenios, Acuerdos e Integración y Seguimiento; Pedro Alberto Aguilar Cueto, Subcoordinador para el Diseño de Políticas Públicas en Chiapas; y José Luis Santos Calderón, Subcoordinador.

Con este acuerdo, el Gobierno de México refrenda su compromiso de impulsar la inclusión laboral y transformar la dinámica migratoria en la frontera sur en una oportunidad para el desarrollo regional y el bienestar social.