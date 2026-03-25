Semana Santa con Billy Idol, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes y Pablo Alborán

CDMX+ — A una semana de que el gobierno de Zacatecas presentara en la Cámara de Diputados su oferta cultural para el periodo vacacional de Semana Santa, la administración que encabeza David Monreal Ávila insistió en que los mexicanos acudan a la entidad a disfrutar del 40 Festival Cultural Zacatecas 2026, que, de acuerdo con sus promotores, es uno de los encuentros artísticos más relevantes del país.

Del 29 de marzo al 11 de abril en el corazón de la capital zacatecana, el Centro Histórico del estado se engalanará con artistas de talla mundial como Billy Idol, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Pablo Alborán, Salif Keita y Marc Martel, entre muchos otros.

También se anuncian actividades familiares y espectáculos especiales para niñas y niños, lo que garantiza una experiencia incluyente para todos los sectores de la población.

“El festival se desarrollará en el Centro Histórico de Zacatecas, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que añade un valor único a cada una de las presentaciones y actividades”, asegura la administración estatal en su promoción.

El gobierno zacatecano estima una derrama económica superior a los 500 millones de pesos, reflejo del impacto positivo que este evento genera en la economía local y en la proyección turística de Zacatecas.

“Con esta edición conmemorativa, el gobierno estatal reafirma su compromiso de impulsar la cultura, fortalecer el turismo y posicionar a Zacatecas como un referente nacional en materia de festivales culturales. Con más de 400 actividades culturales y artísticas, el festival ofrecerá una amplia programación para todos los públicos, consolidándose como un espacio de convivencia, cultura y turismo a nivel nacional e internacional”.