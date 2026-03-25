Sembrando Vida y Colegio de Postgraduados firman convenio para fortalecer la producción agroecológica

Sembrando Vida y Colegio de Postgraduados firman convenio

Con el objetivo de fortalecer los sistemas productivos agroforestales y las prácticas agroecológicas que impulsa el Programa Sembrando Vida en las comunidades rurales del país, la Secretaría de Bienestar y el Colegio de Postgraduados (COLPOS), firmaron un Convenio General de Colaboración

Este acuerdo ayuda a fortalecer procesos de formación, articulación y acompañamiento territorial para beneficiar a pueblos y comunidades.

Ambas instituciones podrán desarrollar proyectos de investigación aplicada, capacitación especializada, asistencia técnica, formación de equipos técnicos, codiseño y coevaluación de procesos metodológicos, tecnológicos, productivos y organizativos, fortalecimiento de cooperativas, desarrollo de empresas comunitarias y proyectos productivos territoriales, con el objetivo de que las comunidades rurales produzcan, se organicen, transformen sus productos, accedan a mercados y generen sus propios ingresos.

El acuerdo fue firmado por el director general interino del Colegio de Postgraduados, Mauricio Iván Andrade Luna y la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez.

“Este convenio tiene uno de los objetivos más altos que necesitamos dentro del Programa: la formación de nuestro equipo técnico, la capacitación, la asistencia técnica y la sistematización del trabajo en territorio, para que las sembradoras y los sembradores tengan un mejor servicio, con conocimiento, con organización y con resultados para sus comunidades” señaló Jazmín López Gutiérrez.

Ambas instituciones mantienen dentro de sus ideales la aportación al desarrollo del campo mexicano para combatir las situaciones de desigualdad de las comunidades rurales.

Esta acción reafirma el compromiso de actuar contra estas causas de pobreza rural e impulsar el bienestar en las comunidades, brindando conocimiento y recursos a quienes trabajan la tierra.