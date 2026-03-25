Senado de la República aprueba dictamen en materia de protección de datos personales de la senadora Olga Sosa

Senadora Olga Sosa

El pleno del Senado de la República aprobó un dictamen en materia de protección de datos personales de la senadora tamaulipeca Olga Sosa Ruiz, para establecer el consentimiento para el tratamiento de datos personales, “Esta reforma establece que dicho consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Es decir, que las personas comprendan qué información entregan, para qué se utilizará y en qué condiciones será tratada” dijo la promovente.

La senadora tamaulipeca informó que la Constitución reconoce la protección de los datos personales como una garantía fundamental del derecho a la privacidad y a la libertad, y argumentó que la carta magna reconoce que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, así como al acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre el tratamiento de los mismos”.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia, y de Estudios Legislativos, Primera, que adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el artículo 7 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, fue aprobado por unanimidad con 98 votos.

En tribuna, la senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Olga Sosa Ruiz, subrayó que en la vida cotidiana las y los mexicanos comparten constantemente información personal a través de plataformas digitales, muchas veces sin conocer el uso o destino de sus datos, por ello destacó que la reforma fortalece el derecho a la protección de datos personales como una garantía fundamental vinculada a la privacidad y la libertad. “Porque detrás de cada dato hay una persona, una historia y una vida, y protegerlos es proteger a nuestra gente”, expresó.

Explicó que se usa el teléfono para pedir comida, para comprar en línea, hacer un trámite, consultar el banco o registrarnos en alguna plataforma digital. “En cada una de esas acciones dejamos fragmentos de nuestra vida e identidad: nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro número telefónico.” Y esta reforma significa una mayor protección para la ciudadanía y mayor certeza jurídica.

La senadora Sosa Ruiz explicó “Las personas deben tener la certeza de que cuando entregan su información a una institución pública, a una empresa o a una plataforma digital, sus datos serán tratados con responsabilidad y dentro de la ley.”

Asimismo, en el dictamen aprobado se contemplan medidas específicas para proteger a sectores en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes y personas que requieren representación legal, mediante reglas claras que aseguren el adecuado resguardo de sus datos personales.

Proteger los datos personales es proteger a la gente, sentenció la senadora promovente.