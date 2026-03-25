Sheinbaum lamenta el asesinato de 2 maestras en Michoacán y alista programa de salud mental en escuelas

Presidenta Claudia Sheinbaum La mandataria de México calificó como “muy doloroso” el asesinato de dos docentes dentro de una preparatoria en Lázaro Cárdenas.

Durante su la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum consideró “profundamente doloroso” el ataque en el que dos maestras fueron asesinadas por un alumno de 15 años dentro de la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La mandataria subrayó que el caso obliga a atender de fondo la salud emocional de los jóvenes y adelantó que su gobierno acelerará un programa nacional enfocado en adolescentes de secundaria y nivel medio superior.

Sheinbaum explicó que, según los primeros reportes, el estudiante habría planeado el ataque y buscado específicamente a las dos docentes. “La muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga es muy dolorosa en muchos sentidos”, dijo, al insistir en que se trata de un hecho que debe analizarse con una visión más amplia que la del castigo penal.

Atención integral con programa de salud mental para jóvenes

La presidenta adelantó que tras esta situación se alista un programa de salud mental para jóvenes (el cual ya se piloteaba en algunos planteles de tercero de secundaria) se ampliará a todo el país.

El programa incluirá capacitación para maestras y maestros, contratación de personal especializado y materiales de apoyo para docentes, estudiantes y madres y padres de familia con la intención de prevenir situaciones similares y detectar señales de riesgo entre la comunidad escolar.

“Queremos que esto sea un hecho aislado y que no se repita”, afirmó, al señalar que el plan se presentará formalmente en los próximos días. Recordó también el caso reciente en el CCH Sur, donde un estudiante mató a otro, y dijo que se revisarán posibles coincidencias en los factores sociales o psicológicos que enfrentan los jóvenes involucrados.

Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal trabaja en una estrategia integral de comunicación, formación y atención en salud mental para adolescentes y sus familias.

El objetivo, dijo, es dar herramientas a la comunidad educativa y crear espacios donde los estudiantes puedan recibir acompañamiento oportuno.