Sheinbaum resalta el fortalecimiento de consulados para dar atención a mexicanos en el EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó durante su conferencia matutina, el fortalecimiento que ha dado a los 53 Consulados en Estados Unidos, en los que se han invertido 31 millones 750 mil 859 pesos en casi tres meses con el fin de brindar atención a 2 mil 334 connacionales.

Dichos recursos provienen del sorteo “México con M de Migrante”, que realizó la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025, como un homenaje a las y los mexicanos que viven en EU.

“Siempre hay mejoras que hacer. No decimos que están al 100 por ciento; creemos que están mejor que cuando llegamos, los Consulados, pero es un trabajo de todos los días”, señaló la mandataria.

“Había una idea del pasado neoliberal de que los Consulados eran para hacer relaciones públicas en Estados Unidos, no para atender a nuestros hermanos migrantes. Y hemos estado insistiendo mucho que su labor principal: que si bien pueden hacer relaciones públicas con otros cónsules o para ayudar a mexicanos en cierta circunstancia, su labor principal es la atención de las y los mexicanos en el exterior”, afirmó.

Al respecto, el canciller Juan Ramón de la Fuente, señaló que desde el incio de su administración, la Presidenta instruyó que se pusiera especial cuidado en la atención y protección de los connacionales en el exterior en todo el mundo, pero fundamentalmente en Estados Unidos.

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, detalló que del sorteo “México con M de migrante” los 31 millones 750 mil 859 pesos erogados han permitido atender a 2 mil 334 personas principalmente para representación legal; fortalecimiento del programa de visitas de protección consular; jornadas extraordinarias de protección preventiva; acciones de difusión y protección preventiva; y reforzamiento de capacidades en consulados de alta demanda.

Protección consular

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que del 20 de enero de 2025 al 24 de marzo de 2026, se han realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención (30 por día), 20 mil 908 asesorías legales y 152 mil 625 casos recibieron asistencia o protección consular en procesos de repatriación y 192,500 personas mexicanas han sido repatriadas repatriadas. Además de que se han nombrado a 15 nuevos titulares en la red consular en EU.

Con la modernización de la red consular de México en trámites consulares en apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se han realizado 6,675,932 trámites en la red consular desde octubre de 2024; mayor disponibilidad de servicios con apoyo del 079; avances en la digitalización de servicios con algunos trámites que ya se hacen 100 % digitales; facilitación de trámites de registro civil, que ya suman 153,784, y 15 nuevos titulares de la red consular en América del Norte.