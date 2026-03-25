¿Te jubilarás en 2026? Estos errores podrían reducir tu pensión drásticamente

Pensión IMSS 2026: ¿Se puede modificar la mensualidad? Si hubo un error en tu mensualidad de la Pensión IMSS, conoce cómo puedes corregirlo (IMSS y Pexels)

Todas las personas que se jubilen en abril de 2026 deben poner mucha atención, ya que el Insituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acaba de emitir una alerta importante a aquellos que estén bajo la Ley 73 o la Ley 97.

El aviso no es menor, ya que lo que hagas ahora puede definir tu estabilidad económica por el resto de tu vida. Es por ello que en esta nota de decimos todo lo que debes de saber para no caer en este error.

El error que podría reducir tu pensión

El IMSS ha advertido que uno de los principales riesgos es no elegir correctamente el régimen o momento del retiro, especialmente para quienes pueden optar entre ambos sistemas.

Esto ocurre en los siguientes casos:

No se analizan las semanas cotizadas

Se desconoce el impacto del salario promedio

Se ignoran estrategias como aportaciones voluntarias

Cotizar con un salario menor al real

No revisar el historial laboral en el IMSS

Elegir mal el momento para pensionarse (no Cumplir la edad mínima)

Desconocer si estás en Ley 73 o Ley 97

No corregir datos personales a tiempo

Aceptar cálculos del IMSS sin verificarlo correctamente

No pedir asesoría antes del trámite

En algunos casos, tomar una decisión apresurada puede traducirse en una pensión mucho menor de por vida.

Lo que debes revisar antes de retirarte

El IMSS insiste en que no basta con cumplir la edad. Antes de pensionarte, debes analizar:

Semanas cotizadas

Salario promedio

Estado de tu Afore

Régimen que te conviene

Incluso, quienes cotizaron antes de 1997 pueden elegir entre ambos esquemas, lo que vuelve aún más crítica la decisión.

¿Qué cambios y ajustes que impactan tu pensión?

En 2026, hay factores adicionales que influyen:

Ajustes en la UMA que afectan cálculos

Incrementos por inflación en pensiones

Cambios en semanas mínimas en Ley 97

Todo esto hace que el panorama sea más complejo que en años anteriores. Sin embargo con una buena asesoría y la verificación completa de cada uno de los aspectos que antes mencionamos podrás gozar de una pensión digna y correctamente asignada.