Activan Plan Marina para la localización de dos embarcaciones que iban en dirección a Cuba

Convoy Nuestra América (Alonso Cupul/EFE)

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informó que se activo el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR), con el objetivo de localizar dos embarcaciones tipo velero con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades, quienes zarparon el pasado 20 de marzo de la Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, que transportaban ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo.

De acuerdo con la información disponible, estas embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo, por lo que se activaron “de manera inmediata” los protocolos correspondientes.

Por esto, se efectuó el alertamiento de los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos, además de emitir avisos a la comunidad marítima, con el propósito de ampliar las capacidades de localización.

Igualmente, se estableció coordinación interinstitucional con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres, Quintana Roo, así como con instancias técnicas para el análisis de información marítima.

Asimismo, la Marina indicó que mantiene coordinación internacional mediante comunicación con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo.

En cuanto a las operaciones en campo, se llevó a cabo el despliegue de unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, “las cuales ejecutan patrones de búsqueda entre Isla Mujeres y La Habana considerando la derrota programada, posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región” destacó la dependencia.

Finalmente, la Marina hace un llamado nacional e internacional que operan en el Caribe y el Golfo de México para reportar algún avistamiento de las embarcaciones desaparecidas que forman parte del Convoy Nuestra América.