Ángeles Verdes despliega 700 elementos para Semana Santa 2026 en carreteras del país

Ángeles Verdes Elementos en las principales carreteras del país

Con motivo de los festejos de Semana Santa, la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes desplegó a 550 elementos operativos en todo el país, con el fin de auxiliar, orientar y acompañar a los turistas durante el periodo vacacional de 2026, que se llevará a cabo del 27 de marzo al 12 de abril.

Además, según informó la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, a este operativo se sumarán 150 elementos adicionales encargados de la atención y operación de la línea telefónica 078.

El despliegue comenzó el pasado 25 de marzo y abarca 230 rutas a nivel nacional, reforzando la atención en los principales corredores que conectan con los destinos turísticos más visitados. Esto garantiza una presencia cercana y disponible para atender las necesidades de quienes viajan por vía terrestre, una de las formas de transporte más utilizadas en el país, como lo subrayó la titular de la Secretaría de Turismo de México.

Rodríguez Zamora recordó que Ángeles Verdes cuenta con presencia en las 32 entidades federativas, ofreciendo asistencia, atención e información tanto en carretera como a través de sus canales de contacto:

Línea telefónica 078

Aplicación móvil “Ángeles Verdes” (disponible para iOS y Android)

“En Ángeles Verdes contamos con aliadas y aliados de las y los turistas que, con vocación de servicio, acompañan cada trayecto y brindan orientación en cada kilómetro del camino. Reconozco el compromiso y la entrega de sus elementos, quienes hacen posible que viajar por carretera sea una experiencia más confiable y cercana con nuestros destinos”, expresó.

Por su parte, la directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, Sandra Díaz Guevara, invitó a las y los turistas a prepararse antes de salir a carretera y compartió algunas recomendaciones: