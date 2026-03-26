Arranca el torneo juvenil en EdoMex

Mundial Social en EdoMéx

La Jornada Nacional de Futbol para las y los Jóvenes con el Torneo de Cascaritas y Dominadas ha iniciado en 32 entidades con 700 mil jóvenes inscritos de 95 mil equipos.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se ha pronunciado al respecto y destacó que “Aquí en el Estado de México recibiendo esta jornada con mucho gusto, con mucha alegría sobre todo por nuestros jóvenes, decirles que estamos preparados, que vamos a estar trabajando en más de 680 puntos en los 125 municipios”.

La jornada estará coordinada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), y es el evento social mas grande celebrado, el propósito del evento es que el deporte llegue a todos los rincones de México e incentivar a la población a mantener hábitos saludables entre los mexiquenses.

Por su parte Gabriela Cuevas Barrón, Representante del Gobierno de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Abraham Carro Toledo, Director General del IMJUVE, reconocieron a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez como activa promotora del bienestar de las juventudes.

Además, Sergio Jassiel Zamora López, Director General del Instituto Mexiquense de la Juventud, destacó que se han recuperado más de mil 300 espacios deportivos en la entidad durante la Jornada Nacional de Tequios por la Paz y Contra las Adicciones.

Gracias estos esfuerzos la población mexicana contará con actividades que les permitirán tener un desarrollo mas optimo entre juventudes.