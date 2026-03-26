Asesinan a la activista Sandra Rosa Camacho Flores en Morelos La activista realizó denuncias contra familiares del alcalde de Temoac en 2025. (Fb: Delegación Temoac 2025-2028)

Sandra Rosa Camacho Flores, líder social y activista en el estado de Morelos, pierde la vida a causa de un atentado directo perpetrado en su domicilio este jueves 26 de marzo.

La habitante de Temoac había realizado una denuncia en 2025, durante la visita de la gobernadora estatal Margarita González Sarabia, señalando a la familia del alcalde municipal de Temoac de ser causantes del cobro de piso a grandes y pequeños comercios de la región, así como de la violencia que azota al municipio del que era originaria.

Asesinan a activista de Morelos que denunció a familia del alcalde por crimen organizado y extorsión

Durante la mesa de construcción de seguridad y paz en Morelos, realizada el año pasado, Sandra Rosa Camacho denunció ante la gobernadora de Morelos Margarita González Sarabia a la familia de Valentín Lavín, quien es yerno de la ex tesorera del municipio de Temoac, Argelina “N”, alias “La Patrona”, actualmente recluida en un penal estatal bajo acusaciones de secuestro exprés, extorsión y delitos contra la salud.

“La Patrona”, familiar del edil del municipio donde Sandra Rosa realizaba activismo, es identificada como jefa de Los Aparicio/Hiazulcos, una célula criminal que opera en la región, de acuerdo con La Jornada.

Acusan a la Fiscalía de intentar encubrir el asesinato de Sandra Rosa

A través de la cuenta “Delegación Temoac 2025-2028” se realizaron publicaciones donde se acusa directamente a la Fiscalía de intentar encubrir el crimen, que ha sido catalogado dentro de la línea de investigación como presunto feminicidio, del asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores, señalando que: “Fiscalía quiere llevar el cuerpo y encubrir el crimen, se necesita apoyo rápido”, indica una de las publicaciones.

En otra de las publicaciones se reitera: “Se necesita apoyo urgente para impedir que se lleven el cuerpo de la delegada. Pedimos por favor que se toquen las campanas”, alerta un mensaje difundido en Facebook por la Delegación Temoac 2025-2028.

El asesinato de Sandra Rosa Camacho, activista y líder social en Morelos, se suma al número de luchadores sociales que son silenciados del único modo en que pueden callarlos: con argumentos cargados de balas.

Tras el asesinato de Sandra Camacho, se activaron protocolos en los tres órdenes de gobierno para esclarecer a los responsables. El hecho ocurre en un contexto donde la autoridad municipal fue señalada previamente por la víctima.