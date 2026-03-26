En México, ubican y reparan baches con Google Maps; diputado propone iniciativa por tecnología de polímero contra microgrietas

CDMX — Actualmente se ha identificado que a través de Google Maps se interviene la reparación del pavimento o para solucionar los temas de baches que se encuentran en todo el país, principalmente en los municipios, lo que genera un gasto insuficiente, y el problema es que se tiene un hoyo más grande, no solo económico para los gobiernos locales, sino para los habitantes, expusieron ingenieros en el Foro Ley Antibache organizado por el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, quien presentó una iniciativa con el fin de que se hagan auditorías a los materiales que se usan “en la superficie”.

Delgado Carrillo expuso que su propuesta se centra en voltear hacia la mejor tecnología que hoy representan los polímeros (hule) que hoy son de uso para los mejores pavimentos tanto para carreteras como para las calles.

El legislador indicó que la atención de los baches no puede postergarse hasta por un año, problema que desencadena una mala calidad de vida, que impactan incluso en el riesgo de vida, como ocurrió con una chica que falleció que transitaba en una motoneta en Jalisco y cayó en un bache. “Ella salió impactada y ahí perdió la vida. Era una joven de 22 años”, refirió el diputado.

Delgado Carrillo puso en contexto que hay países que o no conocen el problema de baches o ya los superaron. Y México debe ir hacia la tecnología en infraestructura urbana.

“En Zapopan, Jalisco, existe una calle llamada la ‘calle de la muerte’, porque no hay semana que alguien caiga en sus baches y no muera. Es real”, dijo.

El diputado explicó que su iniciativa impulsa la inversión en los polímeros que cada vez son los mejores materiales, además del ‘pavimento reciclado’ y el monitoreo constante de la vida de las vialidades.

“La combinación de la falta de mantenimiento, la combinación de la falta de inversión en nuevas tecnologías y no reutilizar materiales para el bacheo genera más gasto para los municipios, que son el músculo del desarrollo de las ciudades y de los países. La iniciativa propone que los temas de baches queden sólo en los libros de historia”.

Pedro Téllez Romero, ingeniero y especialista en Diagnóstico de la Infraestructura Vial y funcionario del gobierno municipal de Pahuatlán, Puebla, puntualizó que parte importante para dar solución al caos que general los baches es porque también “hay una falta de valores”.

“Actualmente, pues hay trazos de carreteras o calles que se intervienen a través de Google Maps. Las autoridades recurren a eso y lo que les arroja, con eso van y reparan. Y en la realidad todo es diferente. El bacheo no debe ser constante, porque si hay una obra con mala calidad, pues el problema nunca se va a terminar. Todas las obras deben realizarse bajo un estudio, que debe arrojar un proyecto ejecutivo, y se implican los presupuestos”, enfatizó.

El experto hizo un llamado a que las auditorías revisen los gastos en los materiales, porque no se invierte en lo más viable, sino en lo más barato.

Destacó que la política pública para la reparación de los baches debe tener un fundamento muy técnico, como es el análisis del pavimento.

“Se debe tener en cuenta la capacidad de rodamiento, de la capacidad de tránsito, de las cunetas y de otros elementos, como el clima, porque no es los mismo el Estado de México que el sur del país. En Pahuatlán, Puebla, nos tocó un momento muy crítico que aún no terminamos de resolver. Pero los baches son un problema para Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México”, comentó.

Téllez Romero puntualizó que debe dejarse de lado el chapopote para el asfalto, y los gobiernos apostar por las nuevas formas de incrementar la vida útil de los caminos.

En las conclusiones del foro, el diputado del PVEM indicó que los baches también impactan en candidaturas o avanzar en cargos de elección popular, “como le pasó a un presidente municipal en Jalisco que prometió acabar con los baches, pero no lo logró”. Los baches le hicieron caer en las encuestas y no ganó en la siguiente aspiración.