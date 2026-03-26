El senador Pável Jarero afirmó que la 4T tuvo grandes avances eliminando privilegios en el poder estas dos semanas, entre los avances que mas destacan se encuentran:

El fin de las jubilaciones doradas,

Nuevas medidas que limitan el número de integrantes de ayuntamientos,

Limitar los presupuestos de los congresos estatales y

Cerrar el paso a fondos de ahorro de privilegio.

También reafirmo que la 4T busca evitar que los gastos privados sean adquiridos con recursos públicos, medida que reafirma la política de austeridad.

“Estamos cumpliendo el mandato del pueblo: acabar con los excesos y construir un país con derechos para todas y todos”, señaló el senador.