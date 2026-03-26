Marcelo Ebrad presentó un plan para acelerar renovación del transporte pesado y reducir emisiones

Marcelo Ebrad CIUDAD DE MÉXICO, 26MARZO2026.- Marcelo Ebrard, secretario de Economía, hizo el anuncio del Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El Secretario de economía de México, Marcelo Ebrard, presentó el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, cuyo objetivo es impulsar la producción nacional y la demanda interna. Beneficiando y protegiendo el empleo y los ingresos de millones de familias mexicanas; alrededor de 200 mil empleos directos e indirectos, entre los que se encuentra la fabricación y la distribución, dependen de dicha industria.

Dentro de la categoría de vehículos pesados se encuentran los autobuses de transportes de pasajeros, los camiones de carga y los tractocamiones. “Estamos hablando de una de las columnas vertebrales de toda la economía de México”, comentó Ebrad.

Asimismo, se busca proteger tanto a los conductores como a los peatones por medo del fortalecimiento de las condiciones de seguridad de la infraestructura vial. Al igual que reducir las emisiones de CO2; entre más antigua es una tecnología, más dañina es para el medio ambiente. Por último, el propósito del Programa es proteger a la industria nacional frente a la importación de vehículos usados que no cumplen con las reglas que se le pide a la industria nacional.

El Programa está dividido en cuatro pilares:

. Autorizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, primero hay unos Incentivos Fiscales del Plan México, con el cual se otrorga el incentivo de reducción inmediata para al compra de activos fijos. Lo que quiere decir que si alguien compra el vehículo nuevo lo puede descontar de los impuestos que pague durante el primer año. De dicha bolsa se va a hacer uso de 2 millones de pesos para incentivar la compra de vehículos pesados producidos o ensamblados en México, facilitando la compra de vehículos nuevos. Y en lugar de que la deducción de la inversión sólo se pueda hacer dentro de cuatro año, en el mismo 2026 ya se va a poder proceder. Por ejemplo, si costó tres millones de pesos , gracias al programa el total se va a reducir en un 86 por ciento en un año. Si se requiere buscar los lineamientos del Plan México, estos ya son públicos.

. Reactivación del Esquema de Garantías para ayudar al hombre camión (microempresa de transporte que cuentan con entre 1 a 5 camiones en su flotilla), a las micro y pequeñas empresas transportistas a compra nuevos camiones. Ya se cuenta con 250 millones de pesos para comenzar a aplicar la reactivación de manera inmediata.

. Nueva Norma Oficial Mexicana sobre dispositivos de seguridad porque Sheinbaum hizo la petición de que se se enfatizara en la seguridad de toda la red carretera del país. La norma va a detallar todas las características con las que los vehículos pesados tienen que cumplir. Entre los dispositivos mínimos descritos se encuentran los cinturones y asiento, iluminaciones y controles y espejos y visión indirecta. Esta norma es importante porque al año ocurren 30 mil accidentes en los que participan los vehículos pesados y además, en el mismo rango de tiempo, emiten de 6 a 8 millones de toneladas de CO2.

. Por último, también se incluye la Actualización de Precios Estiamdos para la Importación de Vehículos Pesados Usados, debido a que ahí hay una distorción en el mercado que termina perjudicando a la industria mexicana.