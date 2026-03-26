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La Marina confirmó que el derrame de hidrocarburos que afecta costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas provino de un buque fondeado y de dos emanaciones naturales

Revelan quiénes provocaron derrame en el Golfo: un buque en Coatzacoalcos junto a emanaciones naturales

Por Adolfo López
La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. A pesar de que el Gobierno Federal sostiene que se ya hay un avance del 85% en la limpieza del desastre ecológico, miembros de las comunidades denuncian que sigue arribando chapopote a las playas. En las últimas semanas se han sumado muchos reportes de playas, flora y fauna afectadas, así como actualizaciones de los sitios de más arribos de petróleo, especialmente en los pasados días de norte. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México publicó un mapa interactivo para poder conocer los reportes y actualizar en tiempo real la situación en los diferentes sitios. Hasta este momento, suma un total de 51 sitios reportados con presencia de chapopote (en muchos casos son extensiones largas de costa), de los cuales 42 se encuentran en Veracruz y 9 en Tabasco. FOTO: CORTESÍA GREENPEACE/CUARTOSCURO.COM
Derrame de petróleo en el Golfo Trece embarcaciones están bajo investigación mientras continúa el análisis de las chapopoteras en Coatzacoalcos y Cantarell. (Prensa Greenpeace)

A casi un mes de que las primeras manchas de hidrocarburos tocaron las playas de Coatzacoalcos, el Gobierno federal detalló que el contaminante provino de tres fuentes distintas.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que el análisis de corrientes, vientos e imágenes satelitales permitió ubicar el punto donde inició el fenómeno y a los posibles responsables.

Líneas de investigación apuntan a 13 embarcaciones y dos chapopoteras naturales

El primer indicio apunta a un buque que estuvo fondeado en Coatzacoalcos el 3 de marzo, cuando los satélites registraron una mancha de combustible alrededor del fondeadero. Aunque todavía no es posible identificar qué navío vertió el hidrocarburo, la Marina ya ubicó a 13 embarcaciones que se encontraban en la zona en ese momento.

Cuatro de esos buques continúan en aguas mexicanas y están siendo inspeccionados por personal de la Guardia Costera para descartar o confirmar su participación. El resto, ahora en aguas internacionales, será revisado con apoyo de autoridades extranjeras.

A esa posible descarga inicial se suman dos emanaciones naturales:

  • Una chapopotera a cinco millas del puerto de Coatzacoalcos, que presenta emisiones intermitentes durante todo el año.
  • Otra a 60 millas de Ciudad del Carmen, en la zona de Cantarell, que según la Marina es la fuente que más contaminante ha vertido en los últimos días.

La chapopotera de Cantarell, bajo lupa

El almirante Morales señaló que las emanaciones naturales registradas en Cantarell se intensificaron este mes. Técnicos de la Marina y especialistas en energía realizarán un estudio para determinar si el incremento obedece a causas naturales o si podría haber alguna falla en infraestructura cercana.

Las autoridades insistieron en que las chapopoteras son un fenómeno conocido en el Golfo, pero no descartaron que cambios recientes en la zona requieran una revisión más amplia.

Qué viene para la investigación en el Golfo

La Marina continúa el seguimiento a los buques que estuvieron en el área del fondeadero y mantiene comunicación con otros países para avanzar en las inspecciones internacionales. La información recabada definirá si hubo un vertimiento ilegal y cuál embarcación sería responsable.

Mientras tanto, las labores de contención siguen activas en puntos críticos de Veracruz, donde el impacto ha alcanzado a comunidades pesqueras y zonas turísticas. Las autoridades aseguraron que presentarán un informe actualizado en los próximos días con nuevas evaluaciones del avance del derrame y del comportamiento de las emanaciones naturales.

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