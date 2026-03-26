Revelan quiénes provocaron derrame en el Golfo: un buque en Coatzacoalcos junto a emanaciones naturales

Derrame de petróleo en el Golfo Trece embarcaciones están bajo investigación mientras continúa el análisis de las chapopoteras en Coatzacoalcos y Cantarell. (Prensa Greenpeace)

A casi un mes de que las primeras manchas de hidrocarburos tocaron las playas de Coatzacoalcos, el Gobierno federal detalló que el contaminante provino de tres fuentes distintas.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que el análisis de corrientes, vientos e imágenes satelitales permitió ubicar el punto donde inició el fenómeno y a los posibles responsables.

Líneas de investigación apuntan a 13 embarcaciones y dos chapopoteras naturales

El primer indicio apunta a un buque que estuvo fondeado en Coatzacoalcos el 3 de marzo, cuando los satélites registraron una mancha de combustible alrededor del fondeadero. Aunque todavía no es posible identificar qué navío vertió el hidrocarburo, la Marina ya ubicó a 13 embarcaciones que se encontraban en la zona en ese momento.

Cuatro de esos buques continúan en aguas mexicanas y están siendo inspeccionados por personal de la Guardia Costera para descartar o confirmar su participación. El resto, ahora en aguas internacionales, será revisado con apoyo de autoridades extranjeras.

A esa posible descarga inicial se suman dos emanaciones naturales:

Una chapopotera a cinco millas del puerto de Coatzacoalcos, que presenta emisiones intermitentes durante todo el año.

Otra a 60 millas de Ciudad del Carmen, en la zona de Cantarell, que según la Marina es la fuente que más contaminante ha vertido en los últimos días.

La chapopotera de Cantarell, bajo lupa

El almirante Morales señaló que las emanaciones naturales registradas en Cantarell se intensificaron este mes. Técnicos de la Marina y especialistas en energía realizarán un estudio para determinar si el incremento obedece a causas naturales o si podría haber alguna falla en infraestructura cercana.

Las autoridades insistieron en que las chapopoteras son un fenómeno conocido en el Golfo, pero no descartaron que cambios recientes en la zona requieran una revisión más amplia.

Qué viene para la investigación en el Golfo

La Marina continúa el seguimiento a los buques que estuvieron en el área del fondeadero y mantiene comunicación con otros países para avanzar en las inspecciones internacionales. La información recabada definirá si hubo un vertimiento ilegal y cuál embarcación sería responsable.

Mientras tanto, las labores de contención siguen activas en puntos críticos de Veracruz, donde el impacto ha alcanzado a comunidades pesqueras y zonas turísticas. Las autoridades aseguraron que presentarán un informe actualizado en los próximos días con nuevas evaluaciones del avance del derrame y del comportamiento de las emanaciones naturales.