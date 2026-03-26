SICT activa Operativo 30 Delta en Semana Santa 2026 para reforzar seguridad en carreteras

Operativo 30 Delta Semana Santa 2026 SICT (ESPECIAL)

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en carreteras y terminales de autobuses durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), pondrá en marcha el Operativo 30 Delta Semana Santa 2026.

El programa estará activo del viernes 27 de marzo al domingo 12 de abril, periodo en el que se prevé verificar la integridad psicofísica de las personas operadoras del autotransporte federal.

Operativo 30 Delta Semana Santa 2026 SICT

Estas acciones se llevarán a cabo mediante 17 unidades médicas distribuidas en siete puntos carreteros y 19 terminales de autobuses, donde se aplicarán exámenes médicos aleatorios a conductores del autotransporte federal, tanto de pasajeros como de carga. Las evaluaciones incluyen:

Inspección general

Interrogatorio dirigido

Valoración de signos vitales y reflejos (oculares, osteotendinosos y de coordinación psicomotriz)

Exploración del área cardiaca

Detección de ingesta de bebidas alcohólicas y signos de cansancio

Detección de sustancias de abuso

Además, las autoridades informaron sobre los números telefónicos disponibles para brindar auxilio a conductores durante su tránsito por las carreteras del país:

Emergencias: 911

CAPUFE: 074

Cruz Roja Mexicana: 55 53 95 11 11

Guardia Nacional de México: 088

Con estas acciones, el Gobierno de México, a través de la SICT, refrenda su compromiso de garantizar la seguridad de turistas y automovilistas durante este periodo vacacional.