Abren convocatoria al “Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables 2026″

Convocatoria "Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables 2026"

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), invitó a productoras, productores, personas morales, investigadoras e investigadores a participar al "Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables 2026″.

La Conapesca informó que dicho galardón se entrega a quienes impulsan acciones trascendentes, innovadoras, con impacto positivo, mejora o buenas prácticas desarrolladas en beneficio de la pesca y acuacultura sustentables en nuestro país.

Asimismo, la dependencia mencionó que las y los interesados podrán participar en las categorías acuacultura rural, acuacultura comercial, pesca comercial de pequeña escala, pesca comercial de gran escala e investigación pesquera o acuícola. También refirieron que las bases de la postulación se encuentran en la publicación del Acuerdo del Diario Oficial de la Federación, a través de https://bit.ly/4dKT864 .

Los criterios de participación son los siguientes:

Las personas candidatas deberán ser postuladas por una organización pública, privada o social relacionada con los sectores pesquero y acuícola.

Las personas candidatas podrán ser postuladas sólo en una categoría.

La comisión explicó las personas interesadas en participar deberán cumplir con carta de postulación con los campos requeridos completos, disponible en https://bit.ly/4uWG9oi ; ficha técnica con información detallada y estructurada del proyecto, disponible en https://bit.ly/4uWG9oi ,y evidencias.

La inscripción se debe realizar a través de correo electrónico, mensajería o en entrega física de documentos en las oficinas centrales de Conapesca, ubicadas en Avenida Camarón Sábalo 1210, Fraccionamiento Sábalo Country Club, Código Postal 82100, en Mazatlán, Sinaloa.

La postulación tiene un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación del acuerdo, es decir, del 26 de marzo al 24 de abril del 2026.

Por último, la Conapesca enfatizó que una vez validado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, emitirán el número de folio de participación al correo electrónico de contacto y será el único comprobante oficial de registro en el certamen.

La Crónica de Hoy 2026