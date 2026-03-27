Afirma diputado Gerardo Ulloa Pérez que hay integración y defensa de la democracia en la región con Uruguay

El diputado Gerardo Ulloa Pérez afirmó que con Uruguay nos une una historia de respeto y cooperación constante, porque hay una alianza estratégica y el compromiso de seguir trabajando como pueblos hermanos.

Como presidente del Grupo de Amistad México-República Oriental del Uruguay, en una reunión a la que asistió el embajador uruguayo Santiago Wins, y en el marco del 125 Aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, Ulloa Pérez reafirmó que hay un diálogo político de alto nivel, una integración económica, cultural, y una defensa de la democracia en la región.

“Lo que verdaderamente distingue la relación entre México y Uruguay es su dimensión humana y solidaria”, señaló.

El embajador Santiago Wins afirmó que la conmemoración de los 125 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones va más allá de lo protocolario y lo simbólico, pues es una oportunidad de que en un contexto internacional sumamente complejo den un mensaje de amistad y solidaridad.

De igual forma reconoció el papel de la diplomacia parlamentaria para la aprobación del Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo de Protección de Inversiones, así como todos los mecanismos que enriquecen esta relación.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que con la participación de ambas partes se tendrá una relación de amistad que se irá fortaleciendo cada vez más y permitirá estrechar los lazos diplomáticos.