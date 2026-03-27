Alexa Grasso vs Maycee Barber: cartelera, horario, cómo y dónde ver en vivo la UFC (IG alexa_grasso)

La mexicana Alexa Grasso regresa al octágono este fin de semana en una de las peleas más esperadas del UFC Fight Night Seattle 2026, donde enfrentará a Maycee Barber en un combate clave para su futuro dentro de la división mosca femenil.

La función se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en el Climate Pledge Arena, con una cartelera encabezada por Israel Adesanya frente a Joe Pyfer. El evento promete una noche intensa de artes marciales mixtas, con presencia destacada de talento internacional.





Horario y transmisión en vivo de la UFC

La actividad comenzará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, con las peleas preliminares, mientras que la cartelera estelar dará inicio a las 18:00 horas. El combate entre Grasso y Barber está programado como la pelea coestelar de la noche.

La transmisión en vivo estará disponible a través de la plataforma Paramount Plus, donde se podrá seguir toda la función desde las primeras peleas hasta el combate principal.





Cartelera completa de UFC Fight Night Seattle 2026

El evento contará con una amplia variedad de combates en distintas divisiones, destacando:

Cartelera estelar

Israel Adesanya vs Joe Pyfer

Alexa Grasso vs Maycee Barber

Michael Chiesa vs Niko Price

Julian Erosa vs Lerryan Douglas

Mansur Abdul-Malik vs Yousri Belgaroui

Terrance McKinney vs Kyle Nelson

Cartelera preliminar

Ignacio Bahamondes vs Tofiq Musayev

Chase Hooper vs Lance Gibson Jr.

Marcin Tybura vs Tyrell Fortune

Casey O’Neill vs Gabriella Fernandes

Navajo Stirling vs Bruno Lopes

Ricky Simon vs Adrian Yanez

Alexia Thainara vs Bruna Brasil

La pelea entre Grasso y Barber se perfila como uno de los combates más atractivos de la noche, en un duelo que podría redefinir el rumbo de ambas dentro de la división. La expectativa está puesta en si la mexicana logra imponer su experiencia o si la estadounidense consigue cambiar la historia en esta esperada revancha.

Grasso busca recuperar terreno en la división

La excampeona llega a este compromiso tras una etapa complicada en su carrera. Luego de conquistar el título ante Valentina Shevchenko, protagonizó una trilogía que dejó un empate y una derrota, además de un revés reciente frente a Natalia Silva.

Ante este panorama, Grasso necesita una victoria que la vuelva a posicionar como contendiente al campeonato. Su experiencia en combates de alto nivel podría ser un factor determinante en una pelea que luce cerrada en el papel.

Cabe recordar que la mexicana ya derrotó a Barber en su primer enfrentamiento durante UFC 258, donde se impuso por decisión unánime, resultado que buscará repetir en esta revancha.



