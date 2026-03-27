Claudia Sheinbaum regala boletos para México vs Portugal: Así es la dinámica La presidenta Claudia Sheinbaum regalará boletos para el partido de México vs. Portugal de este sábado; conoce cómo ganarlos (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que regalará boletos para el partido de México vs. Portugal de este sábado en el Estadio Banorte. Conoce cuál es la dinámica para ganarlos.

A través de su cuenta de X, la tarde de este viernes 27 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México regalará boletos para el partido de este sábado México vs. Portugal en el recién renovado Estadio Banorte.

¿Cómo participar en la dinámica de la presidenta para el partido de México vs. Portugal?

De acuerdo con lo anunciado por la presidenta, la dinámica para ganar los boletos para el partido de México vs. Portugal será anunciada en su cuenta de Instagram este viernes a partir de las 19:30 horas.

“Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs. Portugal. A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos.” Anunció la mandataria en X.

Aunque, hasta el momento de la publicación de la nota, no se ha anunciado cómo será la dinámica.