De octubre de 2024 a la fecha van 285 detenidos por desaparición de personas

Colectivos de búsqueda de personas confían en encontrar a sus seres queridos (Archivo/Cuartoscuro)

Búsqueda de desaparecidos — La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este viernes en Palacio Nacional que desde su llegada al gobierno en octubre de 2024 a la fecha han sido localizadas 31 mil 946 personas y detenidas 285 acusados del delito de desaparición de personas y señaló que las autoridades continúa buscando a quienes tienen reporte de desaparecidos a través de un sistema integral que incluye la apertura de forma inmediata de una carpeta de investigación, la Alerta Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento Comisión Nacional de Búsqueda, entre otros mecanismos.

“Seguimos buscando, seguimos cerca de los colectivos. Pero lo que tenemos ahora es un sistema integral de muchas instituciones: estatales, las Fiscalías Estatales, la Fiscalía General, que nos permite, tanto encontrar a las personas con mejores formas de investigación como poder levantar carpetas de investigación que obliguen a las Fiscalías a iniciar un proceso de investigación. Y además, hay personas detenidas. Nada más, en nuestro periodo hay 285 personas detenidas por delito de desaparición. Entonces, esto es lo que hoy quisimos entregar de este sistema integral que hemos estado trabajando y que le damos seguimiento todas las semanas, todas las semanas, para poder encontrar a estas personas”, resaltó.

Sobre este punto, la Jefa del Ejecutivo Federal subrayó que en el casi año y medio de su administración se han dado de baja 547 cuentas que utilizaban grupos del crimen organizado para contactar a jóvenes.

“La Policía Cibernética y la Policía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, están bajando páginas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Se reporta que hay una página que presuntamente puede estar vinculada con la delincuencia organizada para llamar a un joven a un empleo o algo así, se va. Videojuegos donde también hemos registrado que hay temas de posible contacto de de una área de la delincuencia organizada a un joven, también se está permanentemente vigilando”, indicó.

Al abundar en el sistema integral en el que participan autoridades y dependencias estatales, fiscalías local y la Fiscalía General de la República (FGR), la mandataria resaltó: “¿Qué más estamos haciendo?... Desplegamos una alerta nacional, de tal manera que en el momento que se reporta una persona desaparecida, haya búsqueda por todo el país, desde instituciones públicas como instituciones privadas. Por supuesto que seguir mejorando todo esa alerta de búsqueda, pero eso nos ha permitido encontrar personas en las siguientes 48 horas, porque reportó que utilizó un cajero automático, porque reportó que iba a salir del país, y entonces de inmediato se localiza y se reporta a sus familiares”.

En el mismo tenor, la Jefa del Ejecutivo indicó que es clave y una obligación iniciar una carpeta de investigación cuando se haga un reporte por la desaparición de alguna personas.

La Crónica de Hoy 2026