Elementos de defensa realizan búsqueda y rescate en mina de El Rosario, Sinaloa

Despliegan elementos del Ejército Mexicano para el rescate de cuatro mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa

El Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano comunicó que 38 especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, se trasladaron en una aeronave C27J Spartan de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa, a fin de colaborar en las labores de rescate de cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina “Minerales de Sinaloa”, en el municipio de El Rosario, tras el derrumbe registrado el miércoles.

La dependencia explicó que los elementos encomendados se suma a los más de 60 efectivos que se encuentran proporcionando seguridad periférica desde el inicio de dicho incidente, lo que hace un total de 98 militares que colaboran con organismos de Protección Civil estatal y municipal, Fiscalía General del Estado y Seguridad Pública Municipal.

El Ejército Mexicano afirmó que la misión del despliegue es sumarse a los esfuerzos de las diferentes instancias civiles y gubernamentales, en el rescate de los cuatro mineros atrapados, así como trabajar en coordinación con las autoridades federales.

Asimismo, los elementos de defensa puntualizaron que el personal especializado del Batallón de Atención a Emergencias dispone de 4 binomios canófilos, botiquines de primeros auxilios, equipo de respiración autónoma, equipos de radio comunicación, material para el corte de estructuras, generadores de energía, entre otro material especializado para trabajos de búsqueda y rescate.

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