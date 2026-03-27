Escenarios IMSS-Cultura busca consolidar la red teatral del Seguro Social

Escenarios IMSS-Cultura

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que el programa “Escenarios IMSS-Cultura” se encuentra en la búsqueda de recuperar la función social de la red teatral del instituto y fortalecerla en un espacio accesible, comunitario y cercano al público general.

En marco del Día Mundial del Teatro, la titular de la Coordinación Técnica de Desarrollo Cultural, Gabriela Davayane Amaro Ortega, reveló que el proyecto será prioritario en la recuperación de los 38 teatros institucionales y 33 espacios al aire libre con los que cuenta la dependencia en el país.

Amaro Ortega explicó que el proyecto es parte de la colaboración entre el IMSS y la Secretaría de Cultura federal a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), lo que permitirá integrar a compañías independientes de teatro y danza para acercar espectáculos escénicos a la población.

“Con esto lo que tratamos es de impulsar nuevamente el teatro con ese carácter social para llevar buen teatro a precios accesibles o incluso con gratuidad a los espacios del IMSS en beneficio de toda la derechohabiencia”, declaró la funcionaria.

Sumado a esto, Amaro Ortega mencionó que la primera edición de Escenarios IMSS-Cultura concluyó el pasado 1 de marzo, llegando a casi 99 mil espectadores, consolidándose como uno de los proyectos más importantes del periodo reciente. Además, comunicó que diversas agrupaciones artísticas presentaron sus propuestas escénicas en teatros del Seguro Social, con lo que se fortaleció la presencia cultural de la dependencia y se generaron nuevos espectadores en diferentes regiones del país.

La coordinadora técnica de Desarrollo Cultural del instituto indicó que el programa opera mediante apoyos económicos directos a las compañías participantes, que a cambio realizan seis funciones en espacios institucionales, lo que fomentará la circulación de producciones teatrales como la apropiación cultural de los recintos.

Por último, Ortega anunció que próximamente se lanzará la segunda edición del programa, que tendrá actividades entre julio o agosto de 2026 y marzo de 2027. En esta fase beneficiarán hasta a 100 agrupaciones artísticas, ampliarán el alcance territorial del proyecto e impulsarán la diversidad de propuestas escénicas incluyendo las interdisciplinarias que combinen teatro, danza y música.

La funcionaria del Seguro Social indicó que esta nueva programación incluirá funciones dirigidas a públicos infantiles, juveniles y familiares, lo que permitirá reforzar la misión del IMSS de ofrecer actividades culturales que aporten al desarrollo emocional y al fortalecimiento del tejido social.

La Crónica de Hoy 2026