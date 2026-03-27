Establecimientos que comercializan gasolina o diésel deberán contar con permiso de la Comisión de Energía

Robo de combustible (Rogelio Morales Ponce)

El próximo 24 de abril de 2026 entrará en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), mecanismo implementado para combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles.

Dicha estrategia forma parte de las acciones que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lleva a cabo para dar certeza y seguridad a la población sobre la comercialización y trazabilidad de los combustibles y fue implementada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

El complemento forma parte del CFDI, por lo que los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y/o diésel deberán contar con un permiso vigente ante la CNE, pues en caso de no incorporarlo a sus operaciones no podrán emitir CFDI por este concepto.

Por lo que se invita a las personas permisionarias para que verifiquen la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularicen su situación ante la CNE, a efecto de que puedan emitir CFDI sin contratiempos y cumplir con sus obligaciones. Para ello pueden visitar el siguiente enlace: https://www.cne.gob.mx/Permisos