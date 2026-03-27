Giran orden de aprehensión contra Silvano Aureoles: ¿De qué se le acusa al exgobernador de Michoacán? Además de la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, también estaría involucrado su exsecretario de seguridad y 14 policías estatales (CUARTOSCURO)

Este viernes 27 de marzo, un juez de Control en el estado de Michoacán emitió una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por su posible participación en los delitos cometidos en la masacre de Arantepacua de 2017.

De acuerdo con diferentes reportes, el juez también habría girado la orden de detención en contra del exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona, y 14 policías estatales.

La orden fue concedida a la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, quien habría presentado las pruebas suficientes para que el juez emitiera las órdenes de aprehensión en contra de 16 servidores públicos.

¿De qué se le acusa a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán?

Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, junto con los otros 15 servidores públicos, es acusado de una posible participación en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, tras los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde fueron asesinadas cuatro personas y resultaron lesionadas 12 más.