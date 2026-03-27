La masacre de Arantepacua: qué pasó y por qué señalan a Silvano Aureoles

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se encuentra nuevamente en el foco público tras revelarse que enfrenta acusaciones relacionadas con la llamada masacre de Arantepacua, ocurrida en 2017.

El caso ha cobrado relevancia luego de que se informara sobre una orden de aprehensión en su contra, derivada de su presunta responsabilidad en un operativo policial que dejó civiles muertos y múltiples violaciones a derechos humanos.

¿Quién es Silvano Aureoles?

Silvano Aureoles Conejo es un político mexicano originario de Michoacán y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos públicos, entre ellos:

Diputado federal

Senador de la República

Gobernador de Michoacán entre 2015 y 2021

Durante su administración, uno de los principales retos fue la seguridad en el estado, así como los conflictos sociales con comunidades indígenas.

El caso Arantepacua

El 5 de abril de 2017, en la comunidad indígena de Arantepacua, en Michoacán, se llevó a cabo un operativo policial estatal que terminó en tragedia.

El saldo fue de:

4 personas muertas

Decenas de heridos

Denuncias por detenciones arbitrarias y tortura

La intervención ocurrió en medio de un conflicto entre comuneros y autoridades, lo que derivó en bloqueos y tensiones que escalaron hasta la acción policial.

Violaciones a derechos humanos

Años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que en el operativo se cometieron violaciones graves a derechos humanos, incluyendo:

Uso excesivo de la fuerza

Tortura

Afectaciones a la integridad y la vida

Estas conclusiones marcaron un punto clave para reabrir el debate sobre la responsabilidad de las autoridades.

¿Por qué señalan a Aureoles?

Las acusaciones contra el exmandatario se basan en su papel como titular del Ejecutivo estatal en ese momento, ya que:

El operativo fue realizado por fuerzas de seguridad bajo su mando

Se le atribuye una posible responsabilidad institucional o directa

Autoridades judiciales lo investigan por delitos como homicidio, tortura y abuso de autoridad

Aunque Aureoles ha rechazado su responsabilidad directa, el caso sigue avanzando en el ámbito legal.

Un caso que sigue abierto

A casi nueve años de los hechos, la masacre de Arantepacua continúa siendo un símbolo de las demandas de justicia de comunidades indígenas en México.

Las recientes acciones judiciales han reactivado el caso y podrían marcar un precedente sobre la responsabilidad de funcionarios de alto nivel en operativos de seguridad.