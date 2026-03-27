Magistrados, en Comité de Evaluación que seleccionará a tres consejeros del INE; PAN se abstiene y PRI no firma

CDMX — Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Lara Patrón y Selene Cruz, magistrados, así como Miriam Rodríguez Armenta e Irma Ramírez Cruz integran el comité de selección

Con acuerdo de Morena, PT, PVEM y MC, y abstención del PAN y sin firma del PRI, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados conformó al Comité de Evaluación de los aspirantes a tres consejerías del INE que quedarán vacantes a partir del próximo 4 de abril.

Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Lara Patrón y Selene Cruz, magistrados, así como Miriam Rodríguez Armenta e Irma Ramírez Cruz integran este comité de selección.

Este viernes, a las 18:00 horas, se cierra el plazo para que los interesados entreguen los requisitos y toda su documentación conforme lo dispuso la Cámara de Diputados.

Sin embargo, esta convocatoria deberá superar las impugnaciones, alrededor de seis hasta el momento, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sesionará este viernes para resolver las inconformidades.

Marcela Elena Fernández Domínguez es magistrada de la Sala Regional Toluca.

Rubén Lara Patrón y Selene Cruz son también magistrados. En tanto, Miriam Rodríguez Armenta e Irma Ramírez Cruz integran el comité de selección.