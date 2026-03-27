Mara Lezama y Claudia Sheinbaum revisan proyectos estratégicos en Quintana Roo

La gobernadora Mara Lezama y la presidenta Claudia Sheinbaum

La gobernadora de Mara Lezama informó que sostuvo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos estratégicos que se impulsan en Quintana Roo.

Durante el encuentro se revisaron avances, alcances y prioridades de estas iniciativas, con el propósito de asegurar su continuidad y mantener su enfoque en el beneficio de la población.

De acuerdo con lo informado, el análisis se centró en garantizar que cada acción derivada de estos proyectos contribuya al bienestar de la ciudadanía. La gobernadora señaló que se busca que los resultados de estas iniciativas se traduzcan en mejoras concretas para la población del estado.

La mandataria estatal indicó que el trabajo conjunto con el Gobierno de México permite consolidar iniciativas e inversiones en Quintana Roo. Este acompañamiento institucional, añadió, contribuye a fortalecer la generación de oportunidades en la entidad.

Asimismo, Mara Lezama expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo brindado a la población quintanarroense, al tiempo que reiteró que se mantiene el trabajo enfocado en impulsar un estado con mayores condiciones de bienestar.